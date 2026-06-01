  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

باد با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت اصفهان را درنوردید؛ دما تغییری ندارد

باد با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت اصفهان را درنوردید؛ دما تغییری ندارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق این استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای استان تغییر محسوسی ندارد، اظهار کرد: زواره از توابع اردستان امروز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است‌.

وی ادامه داد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۴ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: تا پایان هفته، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی با بیان اینکه روز گذشته باد شدید با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت، شهر اصفهان را درنوردید، خاطرنشان کرد: بیشترین بیشینه وزش باد از شهر عسگران با ۹۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است و وزش باد شدید امروز نیز تداوم دارد.

به گفته وی، نفوذ گردوغبار، خیزش گردوخاک محلی، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا همچنان تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6847004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها