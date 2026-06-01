باد با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت اصفهان را درنوردید؛ دما تغییری ندارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای استان تغییر محسوسی ندارد، اظهار کرد: زواره از توابع اردستان امروز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است‌.

وی ادامه داد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۴ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: تا پایان هفته، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی با بیان اینکه روز گذشته باد شدید با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت، شهر اصفهان را درنوردید، خاطرنشان کرد: بیشترین بیشینه وزش باد از شهر عسگران با ۹۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است و وزش باد شدید امروز نیز تداوم دارد.

به گفته وی، نفوذ گردوغبار، خیزش گردوخاک محلی، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا همچنان تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.