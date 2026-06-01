ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی جوی اظهار کرد: بهدنبال عبور امواج کمدامنه از سطح استان، از شامگاه دوشنبه در برخی مناطق گلستان شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده فراهم است.
وی افزود: فردا سه شنبه در طول روز جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و روند افزایش دما در بیشتر مناطق گلستان ادامه پیدا میکند، اما از ساعات عصر بهتدریج با نفوذ امواج ناپایدار، شرایط جوی تغییر خواهد کرد.
معقولی ادامه داد: بر این اساس، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع پدیده گرد و غبار و همچنین رگبار و رعد و برق پراکنده در سطح استان مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی گلستان با تأکید بر تداوم این شرایط گفت: بر اساس پیشبینیها، ناپایداریهای جوی شامل وزش باد، گرد و غبار و بارشهای پراکنده تا پایان هفته در استان ادامه خواهد داشت.
وی از شهروندان و دستگاههای اجرایی خواست با توجه به احتمال کاهش کیفیت هوا و وقوع پدیدههای جوی موقت، تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.
