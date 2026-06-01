۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

۲۱۵ هکتار از اراضی دولتی مازندران رفع تصرف شد

ساری- فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی مازندران گفت: ۲۱۵ هکتار از اراضی دولتی استان به ارزش ۵۵ هزار میلیارد تومان با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این استان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صفدر اسلامی اظهار کرد: با تلاش همکاران در یگان حفاظت و همکاری مطلوب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، موفق به آزادسازی و رفع تصرف ۲۱۵ هکتار از اراضی استان شدیم.

وی گفت: کارشناسان ارزش اراضی ملی آزاد شده در این خطه از شمال را افزون بر ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) برآورد کردند.

سرهنگ اسلامی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی، از پایش مستمر و هوشمندانه اراضی خبر داد و اظهار کرد: فناوری های نوین و گشت‌های شبانه‌روزی یگان حفاظت در سراسر استان، مسیر را برای متصرفان ناامن کرده است و اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از اراضی ملی به یغما برود.

مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

