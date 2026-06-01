۳۴ متهم تحت تعقیب در مینودشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌اله اسکندریان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب و متواری، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس‌های تخصصی و مأموران انتظامی شهرستان مینودشت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند ۳۴ متهم تحت تعقیب را شناسایی و طی چند عملیات پلیسی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مینودشت با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قانون‌گریزان گفت: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی و همچنین دستگیری متهمان فراری از اولویت‌های اصلی پلیس در این شهرستان است.

اسکندریان از شهروندان خواست در تأمین امنیت اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند و هرگونه اخبار، اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با مخلان نظم و امنیت عمومی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مردم با پلیس نقش مهمی در ارتقای امنیت و آرامش جامعه دارد.