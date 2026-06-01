حجت الاسلام ابراهیمی: ولایت فقیه بدون تردید استمرار مسئله غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها با تأکید بر اینکه برگزاری باشکوه برنامه‌های دهه امامت و ولایت، زمینه‌ساز تقویت وحدت، همبستگی اجتماعی و تعمیق باورهای دینی در جامعه خواهد بود، اظهار کرد: ضروری است ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی برای معرفی هرچه بهتر معارف غدیر و انتقال پیام آن به نسل جوان به کار گرفته شود.

وی جایگاه ولایت را از مهم‌ترین نعمت‌های نظام اسلامی برشمرد و گفت: نهادینه‌سازی ارزش‌ها و پیام‌های واقعه غدیر در جامعه ضروری است.

ابراهیمی نوری افزود: مادامی که در مسیر امامت و ولایت حرکت می‌کنیم، این انقلاب و نظام شکست‌ناپذیر است و به راه خود با عزت و اقتدار ادامه می‌دهد.

امام جمعه رودسر تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) در آن روز پیام الهی را به مردم ابلاغ کرد و با معرفی حضرت علی (ع) به عنوان خلیفه و جانشین خود، رسالت خویش را کامل نمود.

وی از برگزاری ویژه‌برنامه «در سایه سار ولایت» همراه با شعرخوانی شاعران برجسته کشوری، تجلیل و تکریم از جایگاه و منزلت سادات جلیل‌القدر، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، راهپیمایی و اطعام غدیر در مساجد رودسر به عنوان بخشی از برنامه‌های دهه امامت و ولایت در این شهرستان نام برد.