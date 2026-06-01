به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اقبال و مطالبه هنرمندان نمایش استان و ضرورت کشف استعدادهای نو، حوزه هنری گیلان اعلام کرد که هشتمین جشنواره تخصصی بازیگری «از ایده تا بداهه» را تدارک دیده است.

برای ترسیم مسیر روشن و انتخاب راهبردهای کلیدی این رویداد، شورای سیاست‌گذاری جشنواره با حضور جمعی از چهره‌های نام‌آشنا و اساتید برجسته عرصه تئاتر، سینما و هنر کشور و خطه گیلان تشکیل شده است.

بر این اساس، اعضای شورای سیاست‌گذاری هشتمین جشنواره «از ایده تا بداهه» به شرح زیر معرفی شدند:

هادی کیانی، دانش‌آموخته دکترای حکمت هنر و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و دستیار مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در استان‌ها؛ محمد پورجعفری، نویسنده و کارگردان و مدرس تئاتر و دبیر دوره‌های پیشین جشنواره؛ مهدی یوسفی‌زاده، کارشناس ارشد کارگردانی و بازیگر تئاتر و سینما؛ فرهاد رحمان‌زاده، بازیگر و پیشکسوت تئاتر؛ ارشد امیر اسکندری، بازیگر با سابقه تئاتر و تلویزیون؛ مهرداد بخشی، کارگردان و بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما؛ مهدی مخبری، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما و حدیث نیکرو، بازیگر تئاتر و تلویزیون.

حوزه هنری گیلان اعلام کرده است که جزئیات بیشتر در خصوص فراخوان، محورها و زمان‌بندی جشنواره متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.