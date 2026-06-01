به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در جریان دیدار مدیرکل گمرک لرستان، اظهار داشت: با تأیید کد کمرگی برای این شهرستان به شماره ۱۵۵۰۶ زمینههای صادرات صنایع این شهرستان تسهیل میشود و صنعتگران این شهرستان میتوانند با آرامش خاطر به صادرات محصولات خود بپردازند.
وی تسهیل در صادرات و تسریع در امور صنعتگران در این حوزه را از وظایف مهم گمرک دانست و گفت: صنایع این شهرستان با گستردگی در تولید و بازار متنوع نیازمند گمرک بوده که با حمایتهای استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان این مهم تحققیافته است.
مدیرکل گمرک لرستان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از استاندار، فرماندار بروجرد و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سامانه گمرکی مستقر در شهرک صنعتی اشترینان زمینه تسریع در صادرات را برای صنایع شهرستان فراهم کرده است.
حسن حسینی، افزود: راهاندازی این گمرک در شهرستان بروجرد علاوه بر تسهیل در امور گمرکی صنایع بروجرد، میتواند به رشد و توسعه شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بروجرد کمک شایانی داشته باشد.
بنابراین گزارش، در این جلسه «نسرین کوشکی» بهعنوان نخستین مدیر گمرک شهرستان بروجرد منصوب و معرفی شد.
