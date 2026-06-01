نماینده ویژه رهبر انقلاب: امروز تمام ملت ایران در یک جبهه قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیلپور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشست با علمای اهل سنت هرمزگان، با اشاره به شرایط حساس امروز کشور اظهار داشت: گاهی برخی از موضوعاتی که روزی بهصورت شوخی یا سؤال مطرح میشد، امروز به واقعیتی عینی تبدیل شده است؛ از نقطهزنی موشکها گرفته تا عملیات رسانهای و جنگ روایتها. در چنین شرایطی، تحلیلهای عمیق رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور میدانی ایشان در صحنههای مختلف، از بازدید از محل حوادث تا پیامها و سخنرانیهای راهبردی، برای ملت امیدبخش و راهگشا بوده است.
وی افزود: ما اطلاع داریم که در برخی مقاطع، دشمنان با تماسها و پیامهای مختلف تلاش کردهاند روحیه نیروهای مؤمن و انقلابی را تضعیف کنند و بگویند کار شما تمام است، اما پاسخ فرزندان این ملت همواره ایستادگی، مقاومت و ادامه مسیر بوده است. امروز همه احساس میکنیم که در یک جبهه واحد قرار داریم و هیچکس از دیگری جدا نیست.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، بهویژه اجتماعات مردمی و راهپیماییها، نشان میدهد که عشق به انقلاب و آرمانهای آن همچنان زنده است. این حضور تنها یک حرکت ملی نیست، بلکه بازتابی جهانی دارد و بسیاری از ملتها با نگاه تحسینآمیز به وحدت و همبستگی مردم ایران مینگرند.
وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در طول دهههای گذشته گفت: بیش از چهار دهه است که مردم ایران در یک مسیر ثابت و استوار ایستادهاند. این ایستادگی، الهامبخش جبهه مقاومت بوده و امروز آثار آن در مبارزه با رژیم صهیونیستی و جریان استکبار جهانی بهخوبی مشاهده میشود. بدون تردید، تاریخ از این مقاومت بهعنوان یکی از درخشانترین صفحات خود یاد خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین وکیلپور با گرامیداشت یاد شهدا خاطرنشان کرد: آنچه امروز دلهای ما را آکنده از اندوه و در عین حال افتخار کرده، شهادت عزیزانی است که با تمام وجود و با اخلاص برای خدا ایستادند و جان خود را در این مسیر تقدیم کردند. کسانی که برای خدا قدم برداشتند، امروز نامشان در دلها زنده است و پیام آنان همچنان در جامعه جریان دارد.
وی ادامه داد: دشمن تلاش میکند با جنگ رسانهای، حقیقت را وارونه جلوه دهد و حتی نسبت به شهدا و خانوادههای آنان روایتهای نادرست ارائه کند؛ اما حقیقت خاموششدنی نیست. امروز حنجرههای فراوانی در دفاع از حق سخن میگویند و قلمهای بسیاری در سراسر دنیا جنایتها و ظلمهای دشمنان را افشا میکنند.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سختیها و فشارهای پیش روی ملت ایران گفت: ملت ما در مقاطع مختلف تاریخ، شرایطی دشوارتر از امروز را نیز تجربه کرده است. همانگونه که در صدر اسلام و در شعب ابیطالب، مؤمنان سختیها و گرسنگیهای فراوانی را تحمل کردند، ملت ایران نیز با صبر و استقامت از این مراحل عبور خواهد کرد.
وی با قدردانی از مردم اظهار داشت: حقیقتاً مردم ایران سرمایه بزرگ این کشور هستند. این مردم با وجود همه مشکلات و دشواریها، پای آرمانهای خود ایستادهاند و همین وفاداری و مقاومت، بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی و امیدبخش آیندهای روشن برای کشور است.
