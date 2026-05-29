امام جمعه ارومیه:ملت ایران با وحدت به اقتدار جهانی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدمهدی قریشی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه با بیان اینکه آمریکا در مسیر افول قرار گرفته و رژیم صهیونیستی نیز در برابر مقاومت ملت‌های منطقه رو به نابودی است، اظهار کرد: امروز تنها راه پیروزی امت اسلامی، حفظ اتحاد، همدلی و دوری از اختلافات داخلی است و ملت‌های مسلمان باید با تقویت انسجام خود، زمینه شکست کامل دشمنان را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: ملت ایران، مسئولان نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و همین وحدت و انسجام موجب شده جمهوری اسلامی ایران به‌رغم همه فشارها و دشمنی‌ها، به کشوری مقتدر و تاثیرگذار در منطقه و جهان تبدیل شود.

امام جمعه ارومیه ضمن دعوت مردم به حفظ وحدت، تبعیت از ولایت‌فقیه و تقویت روحیه انقلابی گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که با ایستادگی، ایمان و اتحاد می‌توانند از سخت‌ترین تهدیدها عبور کنند و امروز نیز مسیر عزت و پیشرفت کشور با تکیه بر همین وحدت و مقاومت ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به نخستین پیام حج رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: رهبر انقلاب بار دیگر «الله‌اکبر» را صرفاً یک ذکر عبادی ندانستند بلکه آن را سلاحی دشمن‌شکن، رمز وحدت امت اسلامی و عنصر اصلی قدرت‌سازی در جهان اسلام معرفی کردند؛ شعاری که می‌تواند ملت‌های مسلمان را در برابر سلطه‌طلبی دشمنان متحد و منسجم کند.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در این پیام، جایگاه مجلس را سنگر خط مقدم تحول و پیشرفت کشور دانسته و تاکید کرده‌اند که نمایندگان باید با روحیه جهادی و همکاری هم‌افزا با دولت و سایر قوا، برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، کنترل تورم و مبارزه با فساد مالی تلاش کنند.

وی افزود: مسئولیت نمایندگان مجلس امروز سنگین‌تر از گذشته است و باید با لبیک به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمام توان خود را برای رفع دغدغه‌های مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور به کار گیرند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به مراسم حج امسال اظهار کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، امروز شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تنها یک شعار سیاسی نیست بلکه فریاد مشترک امت اسلامی در برابر ظلم، جنایت و استکبار جهانی است و ملت‌های مسلمان هرگز مسئله فلسطین را فراموش نخواهند کرد.

وی با اشاره به تقارن ۱۴ خرداد با عید سعید غدیر خم و سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) شخصیتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر بود که کشور را از سلطه استبداد و وابستگی نجات داد و فصل تازه‌ای از عزت، استقلال و حاکمیت اسلامی را در ایران رقم زد.

حجت الاسلام قریشی با تاکید بر ضرورت تبیین صحیح تاریخ انقلاب اسلامی برای نسل جوان افزود: دشمنان در طول تاریخ همواره تلاش کرده‌اند شخصیت و سیره پیامبران و اولیای الهی را تحریف کنند و امروز نیز همین مسیر را درباره امام راحل و آرمان‌های انقلاب دنبال می‌کنند، از این رو لازم است خانواده‌ها و دستگاه‌های فرهنگی، واقعیت‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی و مجاهدت‌های امام خمینی (ره) را برای فرزندان و نوجوانان بازگو کنند.

وی با اشاره به مظلومیت امیرالمومنین امام علی (ع) در طول تاریخ تصریح کرد: حضرت علی (ع) بیش از ۶۰ سال در مسیر بندگی خداوند و دفاع از اسلام تلاش کرد اما دشمنان پس از شهادت ایشان چنان فضای تحریف را گسترش دادند که برخی با تعجب می‌پرسیدند مگر پسر ابی‌طالب نماز هم می‌خواند؛ این نشان می‌دهد که جریان تحریف تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.

امام جمعه ارومیه در پایان گفت: امام خمینی (ره) نیز شخصیتی الهی و کم‌نظیر بود که جز به خداوند متعال به کسی تکیه نداشت و در برابر قدرت‌های جهانی هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای از خود نشان نمی‌داد و همین روحیه الهی، ملت ایران را به پیروزی رساند.