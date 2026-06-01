تاکید وزیر خارجه قطر بر راهکار مسالمت آمیز و گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر امروز دوشنبه تماسی تلفنی از سوی ایگناسیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس دریافت کرد.
دو طرف درباره همکاری دوجانبه و راههای حمایت و تقویت آن و میانجیگری پاکستان میان آمریکا و ایران رایزنی کردند.
طرفین به بررسی تلاشها برای حمایت از میانجیگری کنونی با هدف کاهش تنش در راستای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه پرداختند.
وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرفها با تلاشهای کنونی برای میانجیگری با هدف حل ریشههای بحران از طریق روشهای مسالمت آمیز و گفتگو و دستیابی به توافق پایدار برای جلوگیری از تشدید تنش مجدد تاکید کرد.
