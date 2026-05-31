قطر: جامعه جهانی به تجاوزات اسرائیل به لبنان پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و گسترش عملیات زمینی این رژیم در جنوب این کشور، از جامعه بین‌الملل خواست تا با اعمال فشار بر تل‌آویو، به این تجاوزات پایان دهد.

گفتنی است که حملات ددمنشانه ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان امروز هم مانند روزهای گذشته ادامه داشت و مناطق مختلف جنوب لبنان آماج شدیدترین حملات قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش بس مناطق مختلف لبنان را به بهانه هدف قرار دادن مواضع حزب الله بمباران می‌کند.



بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا دستور تشدید حملات به جنوب لبنان را صادر کرده است.

