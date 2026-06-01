۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

روایت قطر از رایزنی با عراقچی درباره میانجیگری پاکستان و اوضاع لبنان

وزیران خارجه قطر و ایران درباره میانجی گری پاکستان در توافق آتش بس میان تهران و واشنگتن به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، درباره تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و همچنین تحولات لبنان گفت‌وگو کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در این گفتگو بر حمایت دوحه از دستیابی به توافقی جامع برای پایان دادن به بحران تأکید کرده است.

این بیانیه می‌افزاید که آل ثانی همچنین تصریح کرده است که آزادی کشتیرانی یک اصل ثابت و غیرقابل مذاکره است.

وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در ادعایی به عراقچی گفته که استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار، به تشدید بحران منجر خواهد شد.

