رایزنی تلفنی آل ثانی با همتایان عرب درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور، در گفتگوهای تلفنی با وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن و همچنین معاون حاکم ابوظبی، تلاشهای میانجیگرانه پاکستان برای حل بحران میان آمریکا و ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: نخستوزیر قطر در گفتگو با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، بر ضرورت هماهنگی تلاشها برای حمایت از این میانجی گری با هدف کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.
وی در تماسی مشابه با ایمن الصفدی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه اردن، آخرین تحولات مربوط به تلاشهای اسلامآباد میان واشنگتن و تهران را بررسی کرد.
همچنین شیخ محمد بن عبدالرحمن در رایزنی با طحنون بن زاید آل نهیان، معاون حاکم ابوظبی، موضوع پشتیبانی از این ابتکار دیپلماتیک را مورد رایزنی قرار داد.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه مصر نیز تاکید کرد: بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور در گفتگو با همتای قطری خود، آخرین تحولات مربوط به مذاکرات آمریکا و ایران و راههای نزدیک کردن دیدگاهها برای دستیابی به توافقی که منافع همه طرفها را تامین کند، بررسی کرد.
وزیر خارجه قطر در این تماسها تاکید کرد: تمامی طرفها باید با تلاشهای میانجیگرانه جاری همراهی کنند تا زمینه برای حل ریشهای بحران از طریق گفتگو و ابزارهای مسالمتآمیز فراهم شود چرا که این رویکرد میتواند به یک توافق پایدار منجر شود و از وقوع تنشهای مجدد جلوگیری کند.
