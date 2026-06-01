به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهرزاد، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان کرج، امروز دوشنبه، در نود و هفتمین جلسه رسمی این شورا که با محوریت بررسی مشکلات مشترک شهرداری‌های محمدشهر و کرج برگزار شد، با لحنی گلایه‌آمیز و صریح، از نحوه خدمات‌رسانی و تخصیص بودجه در برخی مناطق شهری انتقاد کرد و با اشاره به هزینه‌های کلان شهرداری در برخی نقاط، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید بودجه شهر صرف مناطقی شود که مسئولیت آن‌ها مشخص نیست.

وی گفت: میلیاردها تومان هزینه می‌شود برای جایی که جزء شهر محسوب می‌شود، اما خود شهرداری کرج آن را قبول ندارد. من بارها گفته‌ام، ما در محمدشهر داریم هزینه می‌کنیم، اما مشکل داریم و نمی‌توانیم خارج از محدوده شهر خرج کنیم.

وی با انتقاد از عملکرد شهرداری کرج، در خصوص ورودی محمدشهر کرج، افزود: این منطقه در نقشه و همه اسناد برای کرج است، شناسنامه‌اش به نام شهرداری صادر شده، اما شهرداری می‌گوید این فرزند من نیست. ما به فرزندخواندگی قبولش می‌کنیم، اما شهرداری قبول نمی‌کند!

سخنگوی شورا خطاب به مدیران شهری حاضر در جلسه، با یادآوری مسئولیت سنگین خدمت‌رسانی، به وضعیت ترافیکی شهر اشاره کرد و هشدار داد: آقای کیانی، ما دو دفعه آتشین با شما صحبت کردیم و به شما برخورد. شما برادر سه شهید هستید و باید به مردم خدمت کنید. الان مردم در این ترافیک گیر می‌کنند، آن دنیا یقه شما را می‌گیرند. این لجبازی نیست، پارسال باید قول‌هایی که داده شده انجام می‌شد.

چرا بودجه به سمت غرب سرازیر می‌شود؟

مهرزاد با زیر سؤال بردن نحوه توزیع عادلانه منابع، مقایسه‌ای میان خدمات‌رسانی در مناطق مختلف شهر انجام داد و گفت: بودجه شهرداری کرج کفاف این همه هزینه را نمی‌دهد. چرا این همه پول به سمت غرب می‌رود؟ آقای کیانی، از زمانی که تصدی منطقه ۲ را بر عهده گرفته‌اید، چقدر در این منطقه هزینه کرده‌اید؟ چرا کاری که در مشهدِ کرج انجام می‌دهید را در این‌جا انجام نمی‌دهید؟

وی تأکید کرد: دکترها و مهندسان در آن مناطق زندگی می‌کنند، انصاف نیست که ما مردم این منطقه را فراموش کنیم. ما در شهر نزدیک ۱۰ تا ۱۲ محله داریم که ضعیف‌ترین آن‌ها از ابتدایی‌ترین امکانات مانند سرویس بهداشتی و سالن ورزشی محروم هستند.

سخنگوی شورای شهرستان کرج در بخش پایانی سخنان خود، ضمن ابراز ناامیدی از روند فعلی، به صراحت مسئولان شهری را تهدید به پیگیری فراتر از چارچوب شهرستان کرد و گفت: ما نماینده مردمیم. فردا از شورای استان و شخص آقای شیرین‌زاده، نماینده مردم کرج فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی شروع می‌کنم و پیگیری می‌کنم. قولی که داده شده دیگر نمی‌خواهد انجام شود، نمی‌خواهد یک چهار تا لکه‌گیری کنید و تمام.

وی در عین حال از تلاش‌های صورت‌گرفته در برخی مناطق نظیر مهرشهر قدردانی کرد، اما هشدار داد: اگر قرار است خدمت کنیم، باید همه جای شهر را یکسان ببینیم. فرقی نمی‌کند ورودی کمالشهر باشد یا هر جای دیگر. ما نوکر مردمیم و اگر در این دوره شورا بتوانیم برای مناطق فراموش‌شده کاری کنیم، حداقل مردم تشکر خواهند کرد.