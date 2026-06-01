۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

شطرنج قهرمانی آسیا - مغولستان

شطرنجبازان ایران در دور سوم صاحب ۳ برد و یک تساوی شدند

رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا با برگزاری دیدارهای دور چهارم پیگیری شد که طی آن نمایندگان ایران صاحب ۳ برد و یک تساوی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا که به میزبانی مغولستان در جریان است، سینا موحد، بردیا دانشور و آناهیتا زاهدی‌فر برابر حریفان خود به برتری رسیدند و آبتین عطاخان نیز به نتیجه تساوی دست یافت.

با پایان دور چهارم مسابقات، سینا موحد و آبتین عطاخان هر کدام با کسب ۳ امتیاز از ۴ دیدار، بهترین عملکرد را در میان نمایندگان ایران به ثبت رسانده‌اند. همچنین بردیا دانشور و آناهیتا زاهدی‌فر نیز با ۲ امتیاز به کار خود در چهار دور نخست ادامه می‌دهند.

رقابت‌های قهرمانی انفرادی آسیا از ۷ تا ۱۷ خردادماه با حضور شطرنج‌بازانی از ۲۶ کشور آسیایی برگزار می‌شود. در بخش آقایان، بردیا دانشور، سینا موحد و آبتین عطاخان و در بخش بانوان، آناهیتا زاهدی‌فر به عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات حضور دارند. هدایت تیم اعزامی کشورمان نیز بر عهده استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی است.

این مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار می‌شود و پنج نفر برتر بخش آقایان جواز حضور در جام جهانی شطرنج را کسب خواهند کرد. در بخش بانوان نیز یک سهمیه جام جهانی به نفر برتر تعلق می‌گیرد.

