به گزارش خبرگزاری مهر، کریم قدیانلو امروز دوشنبه، در نود و هفتمین جلسه رسمی این شورا، با اشاره به وضعیت نامناسب آسفالت معابر شهری، خواستار رسیدگی فوری مدیریت شهری به این معضل دیرینه شد.
وی با بیان اینکه شهروندان بهطور مستمر برای پیگیری وضعیت آسفالت و روکش خیابانها به شورا و شهرداری مراجعه میکنند، اظهار داشت: متأسفانه برخی تصور میکنند این مشکل صرفاً مربوط به محمدشهر است، اما واقعیت این است که ما باید بهعنوان نمایندگان مردم پاسخگوی این نارضایتی عمومی باشیم.
قدیانلو در ادامه با اشاره به وضعیت بحرانی بلوار امام خمینی رحمتاللهعلیه، این مسیر را نه یک معبر داخلی، بلکه ورودی و خروجی اصلی شهر کرج به مقاصدی چون ماهدشت، صفادشت، زهرا و دیگر استانهای غربی کشور توصیف کرد و خواستار ساماندهی آسفالت، زیباسازی و نظافت این محور شد.
عضو شورای شهرستان کرج یکی از معضلات جدی این بلوار امام رضا علیه السلام محمدشهر کرج را ترافیک سنگین ناشی از استقرار صنوف مختلف بهویژه مراکز پخش تخممرغ دانست و تصریح کرد: گویا تمام پخش تخممرغ استان در این خیابان متمرکز شده است. حضور بیش از ۲۰ واحد صنفی در این مسیر موجب توقفهای دوبله و حتی سهپارکه خودروها، پارکینگهای غیرمجاز و گرههای ترافیکی طاقتفرسا شده است.
وی با اشاره به انتقال نیوجرسیها به جلوی میدان میوه و ترهبار و تجاوز واحدهای تجاری به حریم ساختهشده، افزود: این جابهجاییها نهتنها مشکل را حل نکرد، بلکه خودروها برای بارگیری و تخلیه در محل توقف میکنند و ترافیک را تشدید مینمایند. حضور دو پمپبنزین نیز بهویژه هنگام تخلیه گازوئیل، مزید بر علت شده است.
قدیانلو با قدردانی از زحمات پرسنل خدمات شهری گفت: نیروهای نظافت شهری نیمهشبها مشغول پاکسازی معبری هستند که طی روز با این حجم از تردد و توقفهای بیضابطه به کلافی سردرگم تبدیل میشود. این فشار مضاعف، بیانگر ضرورت ساماندهی فوری این محدوده است.
این عضو شورای شهرستان کرج همچنین به طرح اتصال محمدشهر به بزرگراه یادگار امام اشاره کرد و ضمن تمجید از سرعت بالای عملیات عمرانی در این پروژه، خواستار بازگشایی یک مسیر میانبُر از خیابان چمن به این بزرگراه شد.
قدیانلو با تأکید بر اینکه فاصله خیابان چمن تا یادگار امام حدود ۸۰۰ متر است و با یک اتصال مستقیم میتواند بار ترافیکی ورودی و خروجی محمدشهر را کاهش دهد، از شهرداری و شورای شهر خواست با همراهی نماینده مردم، بازدید میدانی از این مسیر را در دستور کار قرار دهند.
نماینده مردم محمدشهر در شورای اسلامی شهرستان کرج در پایان با اشاره به مشکلات تملک اراضی در حریم کرج، تصریح کرد: با توجه به درآمدهای موجود، نباید این گره مهم ترافیکی و شهری معطل بماند و از مدیریت شهری انتظار داریم نگاه ویژهای به این خیابانهای اصلی که مردم روزانه با مشکلات آن درگیرند، داشته باشد.
