ایران با تمام توان از منافع خود دفاع خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه درباره نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن یادآوری توافق آتشبس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ (۸ آوریل ۲۰۲۶) که بموجب آن جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در همه جبههها به شمول لبنان متوقف گردید، خاطرنشان میکند که از زمان اعلام آتشبس در ۱۹ فروردینماه تاکنون، آمریکا بارها مرتکب نقض آشکار آتشبس، از جمله تعرض مستمر علیه کشتیرانی تجاری ایران، شده است. همزمان رژیم صهیونیستی با نقض فاحش آتشبس، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان را نقض کرده و موجب شهید و مجروحشدن چند هزار لبنانی، آواره شدن دو میلیون نفر و تخریب زیرساختهای آن کشور و منازل مردم شده است. نقض آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.
علیرغم تلاشهای اعلامی آمریکا در روزهای نخست بعد از آتشبس جهت وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزات علیه لبنان، مسئولیت مستقیم آمریکا، چه در نقض آتشبس علیه ایران و چه در نقض آتشبس از سوی رژیم اسرائیل علیه لبنان، محرز است و مسئولیت آثار و پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا میباشد.
جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به پیامدهای خطرناک نقضهای آتشبس بر صلح و امنیت منطقه هشدار داده و خواستار توقف این تجاوزات و جنایات شده است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیتها بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع، از منافع خود در هرکجا که لازم بداند دفاع خواهد کرد.
وزارت خارجه با اشاره به نقض آتشبس بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیتها بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع، از منافع خود در هرکجا که لازم بداند دفاع خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه درباره نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی بیانیهای صادر کرد.
نظر شما