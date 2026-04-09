به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسجمهور در این گفتوگو ضمن تشکر از مساعی برخی کشورهای دوست و همسایه در جهت توقف تجاوز نظامی علیه ایران، از مواضع ترکیه در محکومیت تجاوز ظالمانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بویژه از همبستگی چشمگیر ملت ترکیه با ملت ایران قدردانی کرد.
پزشکیان تأکید کرد: علیرغم خیانت آمریکا به دیپلماسی و حمله به ایران در جریان دو دور قبلی مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران همچنان با مسئولیتپذیری، درخواست کشورهای همسایه و دوست برای توقف جنگ و برقراری آتشبس را پذیرفته است.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم پایان جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان، تصریح کرد: اقدامات اسرائیل در جهت آتش افروزی در منطقه است و کشورهای اسلامی باید با همبستگی، با جنگافروزی رژیم صهیونیستی و به خطر انداختن ثبات و آرامش منطقه مقابله کنند.
پزشکیان افزود: ضروری است جامعه جهانی و کشورهای اسلامی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای توقف تجاوزات و جنایات علیه کشورهای منطقه بهویژه لبنان تحت فشار قرار دهند.
رئیسجمهور همچنین تأکید کرد: رویکرد مسئولانه ایران در پذیرش آتشبس، در راستای حفظ ثبات منطقه و جلوگیری از گسترش درگیریهاست و تداوم آن منوط به پایبندی واقعی طرف مقابل به تعهدات است.
رئیسجمهور ترکیه در این گفتوگو ضمن آرزوی موفقیت، عزت و سربلندی برای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای و دولت و ملت ایران، تسلیت شهادت شماری از شهروندان ایرانی و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر همبستگی دولت و ملت ترکیه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
رجب طیب اردوغان با ابراز خرسندی از توقف جنگ ، بر آمادگی این کشور برای همکاری با کشورهای دوست در منطقه بهمنظور تداوم تلاش برای پایان قطعی جنگ و برقراری امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد.
رئیس جمهور ایران همچنین با محکومیت اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل که مصداق نقض آشکار حقوق بینالملل است، بر لزوم پاسخگو کردن این رژیم در قبال جنایات و تجاوزات علیه کشورهای منطقه و ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مذاکرات بینالمللی تأکید و تصریح کرد: نباید به اسرائیل اجازه داده شود با اقدامات خود روند مذاکرات را مختل کند.
