دستگیری قاتل متواری در استان غربی توسط پلیس آگاهی پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری قاتل متواری یک فقره قتل در استان غربی کشور خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در هفته گذشته در شهرستان پیشوا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی پیشوا افزود: مأموران پلیس آگاهی پیشوا با انجام اقدامات تخصصی، تعقیب و مراقبت‌های میدانی و بهره‌مندی از اطلاعات دریافتی از سربازان گمنام امام زمان (عج)، موفق شدند مخفیگاه قاتل را در مناطق مرزی یکی از استان‌های غربی کشور شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: نهایتاً در کمتر از یک هفته از وقوع جنایت، طی یک عملیات ضربتی و هماهنگ، متهم توسط پلیس آگاهی پیشوا دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ عربی در پایان ضمن قدردانی از همکاری اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و تعامل دستگاه‌های امنیتی، بر عزم جدی پلیس در برقراری امنیت پایدار در شهرستان پیشوا تأکید کرد.