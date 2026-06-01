برقراری «میزکتاب» در اجتماعات شبانه یزد

به گزارش خبرنگار مهر، پویش «میزکتاب» خانه کتاب شهرداری یزد در جریان اجتماعات شبانه این شهر برگزار می‌شود و سفیران کتاب با استقرار در میزکتاب‌ها، به معرفی کتاب و گفت‌وگو با شهروندان می‌پردازند.

در این پویش، سفیران کتاب، کتاب منتخب را به مخاطبان پیشنهاد می‌کنند تا ضمن تقویت جریان کتاب‌خوانی، ارتباط مستقیم‌تری میان مردم و کتاب شکل بگیرد.

محمد لیریایی، مسئول خانه کتاب یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: خانه کتاب شهرداری یزد حدود ۱۷ مکان را به عنوان «میزکتاب» در سطح شهر فعال کرده است و سفیران کتاب در این نقاط حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: در قالب این برنامه، دو موکب ویژه نیز برای میزبانی از شهروندان در نظر گرفته شده که یکی در امیرچخماق و دیگری در میدان امام حسین (ع) مستقر است.

لیریایی با اشاره به نقش مردم یزد در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی، بیان کرد: مردم دارالعباده یزد در اجتماعات شبانه، حمایت‌های خود را از آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند و اجازه نمی‌دهند فضای خیابان‌ها به دست جریان‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی بیفتد.

وی ادامه داد: پویش «میزکتاب» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی کتاب‌های پیشنهادی و بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعات شبانه برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در یزد اجرا می‌شود.