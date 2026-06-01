  1. استانها
  2. یزد
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

برقراری «میزکتاب» در اجتماعات شبانه یزد

برقراری «میزکتاب» در اجتماعات شبانه یزد

یزد- پویش «میزکتاب» خانه کتاب شهرداری یزد همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه در شهر یزد فعال شده و سفیران کتاب با حضور در ۱۷ نقطه، کتاب منتخب را به علاقه‌مندان معرفی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش «میزکتاب» خانه کتاب شهرداری یزد در جریان اجتماعات شبانه این شهر برگزار می‌شود و سفیران کتاب با استقرار در میزکتاب‌ها، به معرفی کتاب و گفت‌وگو با شهروندان می‌پردازند.

در این پویش، سفیران کتاب، کتاب منتخب را به مخاطبان پیشنهاد می‌کنند تا ضمن تقویت جریان کتاب‌خوانی، ارتباط مستقیم‌تری میان مردم و کتاب شکل بگیرد.

برقراری «میزکتاب» در اجتماعات شبانه یزد

محمد لیریایی، مسئول خانه کتاب یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: خانه کتاب شهرداری یزد حدود ۱۷ مکان را به عنوان «میزکتاب» در سطح شهر فعال کرده است و سفیران کتاب در این نقاط حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: در قالب این برنامه، دو موکب ویژه نیز برای میزبانی از شهروندان در نظر گرفته شده که یکی در امیرچخماق و دیگری در میدان امام حسین (ع) مستقر است.

برقراری «میزکتاب» در اجتماعات شبانه یزد

لیریایی با اشاره به نقش مردم یزد در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی، بیان کرد: مردم دارالعباده یزد در اجتماعات شبانه، حمایت‌های خود را از آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند و اجازه نمی‌دهند فضای خیابان‌ها به دست جریان‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی بیفتد.

وی ادامه داد: پویش «میزکتاب» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی کتاب‌های پیشنهادی و بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعات شبانه برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در یزد اجرا می‌شود.

کد مطلب 6847366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها