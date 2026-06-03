https://mehrnews.com/x3cdVG ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۳ کد مطلب 6849840 استانها یزد استانها یزد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۳ بیعت در امتداد بعثت؛ بیعت بانوان یزدی با ولایت یزد - در موج ۹۵ حماسه حضور مردم در خیابان، بانوان یزدی با حضور پررنگ خود در میدان با ولی امر مسلمین بیعت کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6849840 کپی شد مطالب مرتبط نذر یک نیکوکار در بافق لبخند آزادی بر لب دو زندانی نشاند برقراری «میزکتاب» در اجتماعات شبانه یزد حضور بانوان در آزادسازی خرمشهر الگویی برای زنان امروز جامعه است برچسبها یزد بیعت با رهبر انقلاب بیعت با رهبری جدید
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