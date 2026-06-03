  1. استانها
  2. یزد
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۳

بیعت در امتداد بعثت؛ بیعت بانوان یزدی با ولایت

بیعت در امتداد بعثت؛ بیعت بانوان یزدی با ولایت

یزد - در موج ۹۵ حماسه حضور مردم در خیابان، بانوان یزدی با حضور پررنگ خود در میدان با ولی امر مسلمین بیعت کردند.

دریافت 5 MB
کد مطلب 6849840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها