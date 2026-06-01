به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین قادر محمدی در جلسه ستاد بزرگداشت سیوهشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه مناسبتهای پیشرو، اظهار کرد: حدود سه هفته پیش و با مدیریت دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان، جلسهای با حضور نمایندگان دستگاههای فرهنگی برگزار شد که در آن برنامههای مربوط به عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، مراسم بزرگداشت عید سعید غدیر خم در غروب روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه برگزار خواهد شد و با توجه به تجربه موفق سال گذشته، توسعه فعالیت موکبهای مردمی در دستور کار قرار گرفته است.
امام جمعه فردیس با بیان اینکه سال گذشته ۸۰ موکب در سطح شهرستان فعال بودند، تصریح کرد: با همکاری شهرداریها، دهیاریها و مجموعههای مردمی، مقرر شده است تعداد موکبهای فعال به ۱۲۰ موکب افزایش یابد تا خدمات فرهنگی، اجتماعی و مردمی گستردهتری در ایام عید غدیر به شهروندان ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) گفت: با توجه به حضور گسترده مردم در برنامههای مذهبی و انقلابی شهرستان، مقرر شده است مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام راحل(ره) نیز در شامگاه چهاردهم خردادماه به صورت اجتماع مردمی و همزمان با اجتماع شبانه میثاق با امام شهید امت و بیعت با رهبری برگزار شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی خاطرنشان کرد: این مراسم به صورت تجمع و اجتماع متمرکز برگزار خواهد شد و برنامههایی از جمله سخنرانی، مداحی، تبیین ابعاد شخصیتی و اندیشههای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی در آن پیشبینی شده است.
وی با اشاره به بررسیهای صورتگرفته درباره نحوه برگزاری برنامههای ارتحال امام خمینی(ره) و عید غدیر افزود: در جلسات مختلف، پیشنهادها و دیدگاههای گوناگونی برای نحوه برگزاری این دو مناسبت مطرح شد و تلاش شد ضمن حفظ جایگاه و اهمیت هر یک از این رویدادها، برنامهریزیها به گونهای انجام شود که هیچیک از مناسبتها تحتالشعاع دیگری قرار نگیرد.
امام جمعه فردیس تأکید کرد: پس از بحث و تبادل نظر میان اعضای شورای فرهنگ عمومی و دستگاههای فرهنگی، جمعبندی نهایی بر این اساس شکل گرفت که برنامههای عید سعید غدیر خم و مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره) هر کدام با هویت مستقل و در شأن این مناسبتهای مهم دینی و انقلابی برگزار شوند.
وی در پایان از همراهی دستگاههای اجرایی، فرهنگی، خدماتی و مجموعههای مردمی قدردانی کرد و خواستار مشارکت گسترده شهروندان در برنامههای پیشبینیشده برای ایام عید غدیر و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) شد.
