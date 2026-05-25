به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی در جلسه قرارگاه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در محل دادستانی تشکیل شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی از تصمیمات اقتصادی، با اشاره به ضعفهای نظارتی در حوزه بازار، اظهار کرد: کنترل بازار با بازدیدهای نمایشی مسئولان محقق نمیشود.
وی افزود: بازرسیهای واقعی، فنی و کارشناسانه و گشتهای تلفیقی برای بهبود وضعیت بازار و برخورد با هرگونه تخلف صنفی، گرانفروشی و احتکار باید تقویت شود.
دادستان اردبیل شناسایی بسترهای گرانسازی کالاها و اقلام را نیز ضروری دانست و گفت: با خاستگاههای گرانسازی باید برخورد قاطعانه صورت گیرد و در این زمینه نباید اغماضی وجود داشته باشد.
آفاقی شناسایی و معرفی اخلالگران نظام اقتصادی به دادستانی و قرارگرفتن این مهم در رأس مأموریتهای دستگاههای متولی بهویژه مراجع اطلاعاتی را خواستار شده، بر تقویت کمی و کیفی سامانه ۱۲۴ و ارتقای مشارکت عمومی برای شناسایی مفسدین اقتصادی و محتکران تأکید کرد.
برگزاری مستمر جلسات قرارگاه اقتصادی استان برای تنظیم بازار، بهبود وضعیت آرد و نان، سوخت و تضمین و ارتقای امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، واردات سریع کالاهای اساسی موردنیاز، برخورد با هرگونه ترک فعل در قبال مصوبات قرارگاه اقتصادی یا حقوق عامه، ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا در سطح شهر، تقویت بازرسیهای تلفیقی از صنوف از جمله محورهای موردبحث و تأکید در جلسه قرارگاه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان بود.
