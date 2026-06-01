بی احتیاطی راننده حادثه آفرید؛ ۲ کشته و ۶ مجروح در محور طبس_دیهوک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار کرد: ساعت ۱۸ عصر امروز با اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۲ محور طبس به دیهوک بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان داشت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یکدستگاه پژو پارس که از دیهوک به طبس در حرکت بوده با یک دستگاه سمند که از طبس عازم مشهد بوده است بصورت رخ به رخ برخورد کرده اند که متاسفانه بر اثر این حادثه رانندگی دو نفر از پژو پارس فوت کرده اند و ۶ نفر اعضای خانواده از خودروی سمند مجروح شده است.

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، بی مبالاتی و تجاوز به چپ از جانب خودروی پژو پارس تشخیص داده شده است، گفت: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه سرعت غیرمجاز، عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.