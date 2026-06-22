۳ کشته و یک مجروح در تصادف دو پژو پارس در محور طبس - یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار کرد: ساعت ۴ و ۳۳ دقیقه صبح امروز با اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۶۰ محور طبس به یزد بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یکدستگاه سواری پارس که از یزد به سمت مشهد در حال حرکت بود با یک سواری پژو پارس دیگرکه از سمت مشهد به شیراز حرکت می کرد برخورد کردند که منجر به حریق خودروها شده و بر اثر این حادثه رانندگی ۳ نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر مصدوم که با اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ و خواب آلودگی راننده سواری پژو پارس مسیر یزد به مشهدتشخیص داده شده است، تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.