سرپرست بخشداری شبانکاره: تغییر الگوی کشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کاوه فرد عصر دوشنبه در نشست کمیته آب، کشاورزی و منابع طبیعی بخش شبانکاره اظهار کرد: کارکرد همه نظام های سیاسی و دولت ها در همه جای جهان، ایجاد امنیت برای شهروندانشان است و یکی از ابعاد امنیت، امنیت غذایی است.

وی اضافه کرد: دولت ها می بایستی با تدوین سیاست های کارشناسی و علمی، و تصمیم گیری بر پایه منافع جمعی به این امر مهم مبادرت ورزند.

سرپرست بخشداری شبانکاره با تبیین سیاست تغییر الگوی کشت در بخش شبانکاره، آن را ضرورتی حیاتی برای امروز و نسل های آینده دانست و گفت: می بایستی با توجه به اقلیم گرم و خشک و کم بارش در منطقه شبانکاره، به کاشت محصولات استراتژیک و مهم پرداخت تا از هدررفت آب و از بین رفتن سفره های آب های زیرزمینی با انجام درست و علمی فرآیند کاشت، داشت و برداشت جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این فرآیند، سه موضوع روش های نوین آبیاری، مدیریت مراتع و حفظ پوشش گیاهی بسیار مهم و اساسی است، گفت: حرکت ما در چارچوب این کمیته بر سه محور مدیریت منابع آب، بازسازی و حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی پایدار و مدرن خواهد بود.

کاوه فرد بر اتحاد، انسجام و هم افزایی همه دست اندرکاران و فعالان حوزه کشاورزی در سطح بخش تأکید و تصریح کرد، همه تصمیم های ما در این حوزه، با نظرخواهی و مشورت همه ذینفعان خواهد بود.

هر یک از اعضا به بیان دیدگاه های خود در موضوع تغییر الگوی کشت در بخش از جمله لزوم تشکیل تعاونی آب بران، شناسنامه دار کردن کشاورزان، لزوم تعیین حقابه برای کشاورزان بخش، برنامه ریزی برای تعیین میزان و نوع محصول مورد نظر برای کشت در سال آبی پیش رو، مشخص شدن زمان رهاسازی آب سد رییس علی دلواری و بیمه کشاورزان پرداختند و خواستار توجه جدی به این موضوع ها شدند.