استاندار بوشهر: ۵۸ شهید در جنگ رمضان تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به پیشینه حضور جوانان استان بوشهر در ۸ سال دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: استان بوشهر به دلیل موقعیت راهبردی در سواحل خلیج فارس، از مناطق مهم پشتیبانی و اعزام نیرو به جبهههای جنوب بوده و نقشآفرینی ویژهای در عرصههای زمینی، هوایی و دریایی در جبههها داشته و در این راستا، شهدا، جانبازان و ایثارگران زیادی تقدیم کرده است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر بیش از ۲۲۰۰ شهید در راه دفاع از ایران اسلامی تقدیم کرده ابراز داشت: رسیدگی به مشکلات و دغدغههای خانواده شهدا در دستور کار قرار دارد.
زارع با تأکید بر ضرورت انجام خدمات شایسته به ایثارگران توسط دستگاههای اجرایی، گفت: با تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته، در زمینه درمان، مسکن و اشتغال خانوادههای معزز شهدا در دولت چهاردهم اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر اضافه کرد: در جنگ تحمیلی رمضان، ۵۸ شهید در استان تقدیم شده که ۳۶ شهید مربوط به استان بوده است.
استاندار بوشهر افزود: با برنامهریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با خانوادههای شهدای جنگ رمضان، دیدار و گفتوگو کردیم و پیگیر مشکلات و دغدغههای آنها هستیم.
زارع از برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان خبر داد و اظهار کرد: نشستهای این شورا، در راستای پاسداشت ارزشهای اسلامی با کیفیت مطلوبی برگزار میشود.
