به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با خانواده شهید حسن شیخیانی در شهر کاکی با تسلیت ایام ماه محرم و با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام اظهار داشت: خانواده‌های شهدا، اسوه های صبر، شکیبایی، بزرگ‌منشی و استواری در مقابل مشکلات هستند.

استاندار بوشهر افزود: شهدا با ایثار جان خویش، امنیت، عزت و سربلندی امروز کشور را رقم زدند و خانواده‌های معزز آنان نیز با صبر، استقامت و فداکاری، نقش ماندگاری در حفظ ارزش‌های اسلامی و ملی ایفا کرده‌اند و بی‌تردید خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه و الگوهای صبر و ایثار برای نسل‌های آینده هستند.

رییس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان بوشهر تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد تأکید است و احترام و تکریم خانواده های معزز شهدا در دستور کار مسئولان در استان بوشهر قرار دارد.

زارع در بخشی دیگر از سخنان با اشاره به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا تاکید کرد: برقراری ثبات و آرامش و خاتمه جنگ و انعقاد تفاهم‌نامه‌، با اجازه مقام معظم رهبری، تدابیر رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی، پیگیری های هیئت مذاکره کننده و جمعی از اعضای دولت از جمله وزیر کشور، اقتدار نیروهای مسلح و با پشتیبانی و اتحاد مثال زدنی ملت بزرگ ایران، محقق شد و امیدوارم زمینه و عاملی موثر برای آبادانی، پیشرفت و توسعه کشور باشد.

وی اضافه کرد: فضای همدلی، وحدت و انسجام شایسته و تعامل مثبت و سازنده بین مردم و مسئولان در بخش کاکی و شهرستان دشتی برقرار است که می تواند زمینه ساز خدمات موثرتر را فراهم کند.

در پایان این دیدار، خانواده شهید شیخیانی نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر، خواسته‌های خود را مطرح کردند.

