مرتضی ذاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت در توسعه کشور اظهار کرد: بحث جمعیت، جوانی جمعیت، جمعیت سالم و پویا و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادی کشور دارد و این موضوع همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: اجرای بهموقع مشوقهای فرزندآوری میتواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی از جمله استانهای جوان کشور محسوب میشود و نیازمند توجه بیشتر در حوزه سیاستهای حمایتی جمعیت است تا بتوانیم هم در استان و هم در کشور، نرخ فرزندآوری را افزایش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اگر سیاستهای حمایتی در زمان مناسب اجرا شود، قطعاً میتواند به تقویت امید اجتماعی، افزایش نرخ فرزندآوری و پویایی بیشتر جامعه کمک کند.
