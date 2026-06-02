۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۰

جمعیت جوان موتورمحرک توسعه اقتصادی؛ضرورت اجرای مؤثر مشوق‌های فرزندآوری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: جمعیت جوان و پویا، مهم‌ترین سرمایه برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و رشد تولید است و اجرای به‌موقع مشوق‌های فرزندآوری می‌تواند نقش مؤثری در تحقق

مرتضی ذاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت در توسعه کشور اظهار کرد: بحث جمعیت، جوانی جمعیت، جمعیت سالم و پویا و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادی کشور دارد و این موضوع همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: اجرای به‌موقع مشوق‌های فرزندآوری می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی از جمله استان‌های جوان کشور محسوب می‌شود و نیازمند توجه بیشتر در حوزه سیاست‌های حمایتی جمعیت است تا بتوانیم هم در استان و هم در کشور، نرخ فرزندآوری را افزایش دهیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های حمایتی در زمان مناسب اجرا شود، قطعاً می‌تواند به تقویت امید اجتماعی، افزایش نرخ فرزندآوری و پویایی بیشتر جامعه کمک کند.

    • ر IT ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      نمیدونم شماها مشکلی ندارید یا آنقدر دارید خیالتان راحت هست از آینده بچه‌ها تون بخدا من الان ۴ تا بچه دارم روزی هزار بار میگم ای کاش نمی آوردم

