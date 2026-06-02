احکام اعدام سه متجاوز به عنف اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام سه متجاوز به عنف پس از طی روند قانونی، در دو استان کردستان و گیلان اجرا شد.

اجرای حکم اعدام عاملان تجاوز به عنف به نوجوان ۱۴ ساله در قروه

حسن طهماسبی فرزند علی و کوهیار عباسی فرزند علی‌اکبر که به جرم تجاوز به عنف نسبت به فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله شهرستان قروه به اعدام محکوم شده بودند، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

۲۳ مردادماه سال ۱۴۰۳، فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله شهرستان قروه، پس از آدم‌ربایی توسط دو نفر به نام‌های حسن طهماسبی فرزند علی و کوهیار عباسی فرزند علی‌اکبر، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت.

در پی وقوع این جنایت و شکایت اولیای دم و انجام تحقیقات مقدماتی، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

پرونده متهمان با حضور وکلای آنها در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف مورد رسیدگی قرار گرفت.

متهمان در جریان رسیدگی قضایی، به صراحت به ارتکاب جرم تجاوز به عنف اقرار کردند.

پس از رسیدگی به پرونده و بررسی مستندات موجود، دادگاه متهمان را به اتهام تجاوز به عنف نسبت به اعدام محکوم کرد.

وکلای متهمان نسبت به رأی صادره فرجام‌خواهی کردند، اما قضات دیوان عالی کشور با بررسی پرونده و مستندات موجود، حکم صادره را تأیید و ابرام کردند.

حکم اعدام حسن طهماسبی و کوهیار عباسی به جرم تجاوز به عنف، صبح امروز در شهرستان قروه اجرا شد.

عامل جنایت وحشتناک علیه کودک ۱۰ ساله رشتی به دار مجازات آویخته شد

هفدهم مرداد ۱۴۰۴ پدر و مادر کودک ۱۰ ساله رشتی به نام ایلیا زادحسین با مراجعه به کلانتری ۱۸ رشت گزارش مفقودی فرزند خود را ثبت کردند. بلافاصله پس از این گزارش تحقیقات مقدماتی برای یافتن اثری از ایلیا آغاز و سرانجام در همان روز متهم پرونده با نام بهنام نعمتی تمرین بازداشت و انجام تحقیقات مقدماتی و فنی از او شروع شد.

بهنام نعمتی تمرین روز شانزدهم مرداد با سوار کردن ایلیا به خودروی خود او را به منزل مسکونی‌اش در محله حمیدیان رشت برده و پس از ارتکاب عمل شنیع لواط به عنف جسد او را در روستای آقاسید شریف رها کرده بود.

با مراجعه ضابطان قضایی به محل رهاسازی پیکر بی جان کودک ۱۰ ساله رشتی و کشف جسد تحقیقات وارد فاز جدیدی شد.

بهنام نعمتی تمرین با قرار گرفتن در مقابل امارات و اسناد معتبر پرونده از جمله گزارش پزشکی قانونی و تصاویر دوربین مداربسته نصب شده در منزل شخصی‌اش ارتکاب عمل شنیع علیه ایلیا را پذیرفت و پرونده به مرجع صالح واصل شد.

در جلسه دادگاه متهم در حضور وکیل خود محاکمه شد. حکم صادره با اعتراض وکیل متهم به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام قضات دیوان عالی کشور با استناد به امارات، شواهد، اسناد و گزارش پزشکی قانونی، بهنام نعمتی تمرین را به واسطه انجام عمل شنیع لواط به عنف مستحق اجرای حکم اعدام دانستند.

با تائید حکم اعدام بهنام نعمتی تمرین در دیوان عالی کشور بحکم اعدام این فرد اجرا شد.