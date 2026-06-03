به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ورزش و سلامت استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دانشآموز «ماکان نصیری»، اظهار کرد: برگزاری مسابقه قصهنویسی «مأموریت ماکان» گامی ارزشمند در راستای پیوند میان مفاهیم ارزشی و دغدغههای زیستمحیطی است.
وی با اشاره به اهمیت همکاریهای بینبخشی در اجرای موفق رویدادهای فرهنگی، تصریح کرد: این مسابقه که حاصل همافزایی میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیطزیست است، با هدف تقویت خلاقیت، مهارتهای نوشتاری و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در میان دانشآموزان طراحی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: مشارکت فعال دانشآموزان در اینگونه رویدادها، نقشی کلیدی در شکلگیری رفتارهای مسئولانه و پایدار نسبت به محیطزیست ایفا میکند و فضای مناسبی را برای بیان دغدغههای نسل جدید در مواجهه با چالشهای اقلیمی فراهم میآورد.
شیدایی در پایان با تأکید بر لزوم بسترسازی برای مشارکت حداکثری دانشآموزان استان، اضافه کرد: این مسابقه در دو سطح استانی و ملی برگزار میشود و دانشآموزان علاقهمند تا ۳۱ خردادماه فرصت دارند آثار قصهنویسی خود را با محوریت حفاظت از محیطزیست از طریق سامانه mohityar.doe.ir بارگذاری و در این رویداد ملی مشارکت کنند.
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