۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۲

حکم اعدام دو محکوم پرونده تجاوز به نوجوان قروه‌ای اجرا شد

سنندج - رئیس کل دادگستری کردستان از اجرای حکم اعدام ۲نفر از محکومان پرونده تجاوز به یک نوجوان ۱۴ ساله در قروه خبر داد و گفت:این حکم پس از تأیید و طی مراحل قانونی در زندان مرکزی قروه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی از اجرای حکم اعدام دو نفر از محکومان پرونده تجاوز به یک نوجوان ۱۴ ساله در شهرستان قروه خبر داد و اظهار کرد: اواخر مردادماه سال ۱۴۰۳، نوجوانی ۱۴ ساله اهل روستای چمقلو از توابع شهرستان قروه پس از ربوده شدن توسط تعدادی از مجرمان، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت و در پی این حادثه جان خود را از دست داد.

وی افزود: پس از شکایت اولیای دم و انجام تحقیقات قضایی، پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی و دو نفر از متهمان به اتهام تجاوز به عنف به مجازات اعدام محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: رأی صادره پس از فرجام‌خواهی محکومان و وکلای آنان در دیوان عالی کشور تأیید شد و حکم اعدام محکومان پس از طی تشریفات قانونی، سحرگاه روز دوشنبه در زندان مرکزی قروه به اجرا درآمد.

حسینی خاطرنشان کرد: اجرای این حکم در پی مطالبه اولیای دم و با توجه به آثار و پیامدهای گسترده اجتماعی این جنایت صورت گرفت.

