به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی از اجرای حکم اعدام دو نفر از محکومان پرونده تجاوز به یک نوجوان ۱۴ ساله در شهرستان قروه خبر داد و اظهار کرد: اواخر مردادماه سال ۱۴۰۳، نوجوانی ۱۴ ساله اهل روستای چمقلو از توابع شهرستان قروه پس از ربوده شدن توسط تعدادی از مجرمان، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت و در پی این حادثه جان خود را از دست داد.

وی افزود: پس از شکایت اولیای دم و انجام تحقیقات قضایی، پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی و دو نفر از متهمان به اتهام تجاوز به عنف به مجازات اعدام محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: رأی صادره پس از فرجام‌خواهی محکومان و وکلای آنان در دیوان عالی کشور تأیید شد و حکم اعدام محکومان پس از طی تشریفات قانونی، سحرگاه روز دوشنبه در زندان مرکزی قروه به اجرا درآمد.

حسینی خاطرنشان کرد: اجرای این حکم در پی مطالبه اولیای دم و با توجه به آثار و پیامدهای گسترده اجتماعی این جنایت صورت گرفت.