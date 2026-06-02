محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به گلایه‌های بهره برداران بخش کشاورزی و دامداری استان سمنان در خصوص افزایش هزینه‌های تولید بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی از دی‌ماه سال گذشته و انتقال یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کرد عملاً هزینه‌های تولید به خصوص محصولات پروتئینی افزایش قابل توجهی داشته است

وی با بیان اینکه نهاده‌های دامی با حذف این ارز، مشمول افزایش چندین برابری شده‌اند، افزود: به صورت طبیعی این انتظار نیز می‌رفت که افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: نکته حائز اهمیت برای تولیدکنندگان این است که در وهله اول بتوانند کالایشان را با قیمت مناسب شامل قیمت تمام شده به‌علاوه سود متعارف بفروشند و از طرف دیگر سرمایه در گردش مورد نیازشان را با توجه به افزایش هزینه‌ها، تامین کنند که در این بخش تمهید اصلی دولت استفاده از ظرفیت تامین مالی از طریق بانک کشاورزی بوده است.

قاسمی با بیان اینکه کیف پول الکترونیک برای خرید مواد اولیه تولید از اقدامات خوبی بوده که در این حوزه صورت گرفته است، ابراز داشت: در مقاطعی نیز درباره مرغ گرم، شرکت پشتیبانی امور دام در قالب تولید قراردادی تامین نهاده‌ها را انجام داده و محصول را از تولید کننده خریداری می‌کند تا کمکی به تولیدگران باشد.

وی با بیان اینکه با این روش‌ها سعی شده تا حد امکان آثار افزایش هزینه‌های تولید را که تولیدکنندگان ما را واقعاً تحت فشار قرار داده، کاهش دهیم، افزود: از سوی دیگر تسهیلات هم در اختیار تولیدگران استان سمنان قرار داده می شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه کیف پول الکترونیک یک نوع روش تامین اعتبار است و نقدینگی نیست، گفت: یکی از موضوعات مورد گلایه تولیدگران این است که به صورت سنتی و معمول می بایست تامین نقدینگی صورت می‌گیرد تا بتواند خریدش را از هر بازرگانی که می خواهد انجام دهد اما در این مرحله به واسطه اینکه نقدینگی خودش عامل تورم می‌شد، دولت تصمیم گرفت که از این روش تامین مالی برای خرید مواد اولیه تولیدگران بهره بگیرد.