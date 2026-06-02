به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی‌میرزایی صبح سه شنبه با حضور در جامعه‌الزهرا (س) از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این مرکز علمی و آموزشی ویژه خواهران قرار گرفت.



در این بازدید که با همراهی اکبر بهنام‌جو استاندار قم و حجت‌الاسلام والمسلمین عماد مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت انجام شد، بخش‌هایی از فعالیت‌های آموزشی و حوزوی این مجموعه مورد بازدید قرار گرفت و درباره مسائل مرتبط با این مرکز گفت‌وگوهایی صورت گرفت.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جریان این حضور، با زهره برقعی مدیر جامعه‌الزهرا (س) دیدار کرد.



جامعه‌الزهرا (س) به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش علوم اسلامی ویژه بانوان، نقش مهمی در تربیت طلاب و گسترش معارف دینی ایفا می‌کند و سالانه میزبان شمار زیادی از علاقه‌مندان به تحصیل علوم حوزوی است.



برنامه حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جامعه‌الزهرا (س) با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام آغاز شد.



در ابتدای این بازدید، محسن حاجی‌میرزایی به همراه استاندار قم و مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با حضور در محل مقبره شهدای گمنام جامعه‌الزهرا (س)، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.



حاضران در این آیین با قرائت فاتحه و ادای احترام، بر استمرار راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌های ایثار و فداکاری تأکید کردند.



پس از این مراسم، بازدید از بخش‌های مختلف جامعه‌الزهرا (س) و نشست با مدیران این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.



میان‌تیتر: مدیران مجموعه به گفت‌وگو نشستند



در ادامه این برنامه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با جمعی از مدیران جامعه‌الزهرا (س) دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و برنامه‌های این مرکز علمی قرار گرفت.



این بازدید در چارچوب برنامه‌های سفر وی به قم انجام شد و طی آن ظرفیت‌ها و فعالیت‌های جامعه‌الزهرا (س) مورد توجه و بررسی قرار گرفت.