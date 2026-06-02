۸۵ تن کلزا در آمل برداشت شد

محمد هادی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت دانه روغنی کلزا از ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان با موفقیت به پایان رسیده و تاکنون مجموعاً ۸۵ تن محصول از این مزارع استحصال شده است.
وی ادامه داد: حدود ۱۴۰ هکتار از زمینهای کشاورزی آمل به کشت کلزا اختصاص یافته که مابقی اراضی نیز در مرحله برداشت قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به عملکرد ۸۵ تنی در سطح ۵۰ هکتار، این میزان را نشاندهنده ظرفیت بالای اقلیمی این شهرستان برای توسعه کشت دانه روغنی کلزا ارزیابی کرد.
وی افزود: کلزا به عنوان یکی از مهمترین محصولات استراتژیک در چرخه تناوب زراعی، نقش بسزایی در حاصلخیزی خاک و کاهش آفات مزارع گندم و جو دارد. همچنین مصرف آب مناسب این محصول در مقایسه با بسیاری از محصولات دیگر و ارزش افزوده بالای آن، معیشت بهرهبرداران محلی را بهبود میبخشد.
مدیر جهاد کشاورزی آمل تصریح کرد: حمایت از کشاورزان کلزاکار با هدف کاهش وابستگی به واردات روغنهای خوراکی و دستیابی به خودکفایی ملی انجام میشود. تأمین بذور اصلاحشده، ارائه مشاورههای فنی تخصصی، توسعه مکانیزاسیون و تسهیل فرآیند برداشت و انتقال محصول به مراکز خرید از جمله برنامههای حمایتی این مدیریت است.
وی خاطرنشان کرد: کشت کلزا در اراضی مستعد آمل، الگویی موفق برای بهرهبرداری بهینه از زمینهای کشاورزی در فصل پاییز و زمستان است که به بهرهوری حداکثری از پتانسیلهای خاکی و اقلیمی منطقه منجر میشود.
