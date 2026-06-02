به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، کلینت ایستوود در آخرین روز ماه می (۱۰ خرداد) ۹۶ ساله ‌شد و با وجود شایعاتی مبنی بر ساخت فیلم دیگری توسط او، در این زمینه تقریباً سکوت اختیار کرده است. بسیاری انتظار داشتند که «هیئت منصفه شماره ۲» که سال ۲۰۲۴ اکران شد، پایان کار او باشد و شاید هم با وجود برخی نشانه‌ها مبنی بر اینکه او می‌خواست فیلم دیگری را کارگردانی کند، واقعا این طور باشد.

بارها در تبلیغ «هیئت منصفه شماره ۲» نیز یاد شده بود که ایستوود پروژه آخر خود را پیدا کرده تا با سری که بالا گرفته به سمت غروب برود.

حالا در مصاحبه جدیدی که کایل ایستوود پسر وی انجام داده، اعلام کرده پدرش واقعاً «بازنشسته» شده است. او گفت: من خاطرات بسیار خوبی از همکاری با او دارم. او اکنون بازنشسته شده است، ۹۵ سال دارد. من خوش شانس بودم که توانستم در فیلم‌های زیادی با او کار کنم. این برای من یک تجربه فوق‌العاده بود.

ایستوود هیچ تلاشی در معرفی «هیئت منصفه شماره ۲» نکرد و حتی در مراسم افتتاحیه جهانی فیلم در موسسه فیلم آمریکا هم حاضر نشد. او می‌توانست از برادران وارنر برای پخش نکردن گسترده فیلم انتقاد کند، اما از اظهارنظر در مورد آن خودداری کرد.

فیلم‌شناسی ایستوود در ۶ دهه گذشته پربار و چشمگیر است. برخی از بهترین فیلم‌های او عبارتند از «نابخشوده»، «رودخانه میستیک»، «گران تورینو»، «جوزی ولز یاغی»، «سوارکار رنگ‌پریده»، «ولگرد دشت‌های مرتفع»، «یک دنیای بی‌نقص» و «دختر میلیون دلاری». نمادین‌ترین بازیگری او را نیز می‌توان در «هری کثیف»، «خوب بد، زشت»، «یک مشت دلار» و «فرار از آلکاتراز» یافت.

ایستوود تأثیر فوق‌العاده‌ای بر سینما داشته است.