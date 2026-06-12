به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، اسکات ایستوود پسر بازیگر کلینت ایستوود به گزارش‌هایی که مبنی بر بازنشستگی پدرش از فیلمسازی منتشر شده، تردید نشان داد.

در حالی که خبر بازنشستگی ایستوود ۹۶ ساله هفته پیش منتشر شد، حالا اسکات گفته تاکنون تأییدیه‌ای از پدرش در این مورد نشنیده و خودش هم متقاعد نشده که دوران حرفه‌ای این کارگردان به پایان رسیده باشد.

اسکات این سخنان را در پاسخ به اظهارات برادرش کایل داد که چندی پیش چنین سخنی را به زبان آورده بود. اما اسکات می‌گوید: خواهیم دید. من اصلاً چنین چیزی را از دهان او نشنیده‌ام. بنابراین اصلا چنین احساسی ندارم!

شاید اسکات چیزی می‌داند که ما نمی‌دانیم. شاید هم پروژه‌ای در دست ساخت باشد ... شاید کمپانی برادران وارنر، که بیش از ۵۰ سال خانه ایستوود بوده، پیش از پیوستن به پارامونت برنامه جدید با وی داشته باشد.

شایعات بازنشستگی پس از آن آغاز شد که کایل ایستوود در مراسمی به مخاطبان فرانسوی گفت: او دیگر بازنشسته شده، ۹۵ ساله است.

با وجود سخنان کایل، نظرات اسکات نشان می‌دهد که حداقل فعلاً هنوز امیدی برای ساخت یک فیلم دیگر از این فیلمساز افسانه‌ای وجود دارد.

ایستوود که برای سبک کارگردانی تک برداشتی‌اش شناخته می‌شود، آخرین تلاش کارگردانی‌اش فیلم مهیج حقوقی «عضو هیئت منصفه شماره ۲» در سال ۲۰۲۴ بود و آخرین حضورش روی پرده سینما هم با وسترن «گریه ماچو» در سال ۲۰۲۱ رقم خورد.



همانطور که اسکات تأکید کرد، مجموعه آثار پدرش شگفت‌انگیز است؛ کار، هنری که او در سینما و خارج از آن انجام داده است؛ تهیه‌کنندگی، نویسندگی، آهنگسازی، کارگردانی، بازیگری.

دیگر هرگز کلینت ایستوود دیگری وجود نخواهد داشت.