تزریق ۵۸۶ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های راهسازی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح سه شنبه در جلسه راهبری توسعه راه های استان با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای استان پیش از ایام اربعین حسینی، افزود: این تزریق نقدینگی گامی بلند برای ارتقای ایمنی راه‌ها و افزایش رضایت‌مندی فعالان صنعت ساخت است، بر اساس مصوبات این نشست، بخش اعظمی از اعتبارات به پروژه‌های استراتژیک تونل‌سازی و چهارخطه کردن محورهای مواصلاتی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: از مجموع ۲۴۰ میلیارد تومان مطالبات مربوط به پروژه‌های تونل «آزادی ۲»، ناحیه رانشی و تونل «رازیانه»، مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان به‌صورت فوری پرداخت شود. همچنین با توجه به حساسیت عملیات در نواحی رانشی و ضرورت تحویل پروژه پیش از اربعین، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان دیگر نیز به‌عنوان تنخواه ویژه به این بخش تزریق شد. در همین راستا، برای قطعه دوم تونل آزادی ۲ نیز مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات ۱۰۰ میلیارد تومانی پیمانکار تخصیص یافت.

فلاحی عنوان کرد: تمامی مطالبات ۳۰ میلیارد تومانی پروژه چهارخطه بانکول (کیلومتر ۲۲ تا ۳۷) به‌طور کامل تسویه شود. همچنین در پروژه چهارخطه شباب (کیلومتر ۳۷ تا ۴۸) از ۵۲ میلیارد تومان مطالبات موجود، ۴۲ میلیارد تومان پرداخت می‌شود. محور ایلام به سه‌راهی ملکشاهی نیز از این اعتبارات بی‌نصیب نماند و مقرر شد از مجموع ۱۰۸ میلیارد تومان مطالبات کیلومتر صفر تا ۱۲ این مسیر، ۵۴ میلیارد تومان تأمین اعتبار شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست، توافق بر سر پرداخت کامل مطالبات ۱۱۰ میلیارد تومانی پروژه چهارخطه ایوان–چهارمله بود که خون تازه‌ای به این طرح عمرانی تزریق خواهد کرد. در نهایت، با پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد برای ۱۱ پروژه تفویضی راه و شهرسازی استان نیز که مجموعاً ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند، در مرحله نخست مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان جهت پیشبرد عملیات اجرایی پرداخت شود.

وی گفت: انتظار می‌رود با تخصیص مجموع این ۵۸۶ میلیارد تومان، شاهد تحولی محسوس در روند تکمیل پروژه‌های زیرساختی و بهبود وضعیت ترددهای جاده‌ای در استان ایلام باشیم.