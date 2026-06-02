اعمال مدیریت یکپارچه در بازگشت حجاج به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد مکه مکرمه بعد از ایام تشریق باحضور اعضای ستاد و رئیس سازمان حج و زیارت برگزار گردید که در این نشست، آخرین‌وضعیت خدمات اجرایی، روند سلامت حجاج در ایام تشریق و همچنین برنامه‌ریزی‌های کلان برای مدیریت زنجیره بازگشت زائران به کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در این جلسه با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته در راستای خدمت‌رسانی در مشاعر مقدسه، تاکید کرد: عملیات بزرگ حج هنوز به پایان نرسیده است و این سفر معنوی تا آخرین روز حضور آخرین زائر در سرزمین وحی با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: همه کارگزاران و عوامل اجرایی باید با همان شوق و انگیزه روزهای نخستین و تا آخرین لحظه، تمام توان خود را برای ارتقای کیفیت خدمات و جلب رضایتمندی حداکثری زائران به کار گیرند و در روزهای پیش‌رو بیش از گذشته به جزئیات خدمات دقت نمایند.

رشیدیان در ادامه، مهم‌ترین موضوع حال حاضر حج را عملیات بازگشت دانست وتصریح کرد: موضوعات مرتبط با بار حجاج و سایر دغدغه‌ها و نیازمندهای زائران در روزهای پایانی باید به طور جدی پیگیری شود.

رئیس سازمان حج وزیارت با اشاره به وضعیت پروازها گفت: انتقال زائران در حال حاضر به ۶ ایستگاه پروازی انجام می‌شود، اما درخواست‌ها برای افزایش این ایستگاه‌ها ارائه شده است؛ با این حال، اگر زائران به نزدیک‌ترین استان محل سکونت خود اعزام نمی‌شوند، باید یک زنجیره متمرکز و یکپارچه برای انتقال افرادی که با استان خود فاصله دارند، طراحی و اجرا شود.

وی، خواستار ورود جدی به حوزه نقد و بررسی عملکردها شد و بیان داشت: موضوع آسیب‌شناسی فرایند اجرایی حج باید به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گیرد. این روند ارزیابی و آسیب‌شناسی باید با دقت بالا در تمامی حوزه‌ها اعم از مسکن، تغذیه، تدارکات، حمل‌ونقل و سایر بخش‌های خدمات‌رسانی انجام شود تا نقاط ضعف شناسایی و برای سال‌های آینده اصلاح گردد.

رشیدیان همچنین بر لزوم استیفای کامل حقوق زائران درروزهای باقی‌مانده و توجه ویژه به رفاه آنان تاکید کرد و گفت که رضایتمندی زائران از اولویت های مامحسوب می شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی مدیران کاروان‌ها و مجموعه‌ها، روند عملکرد آنان را نیازمند ارزیابی دقیق دانست و گفت: روند ارزیابی‌ها باید با دقت و گاهی کاملاً زیر ذره‌بین انجام گیرد؛چرا که مدیریت این عملیات عظیم نیازمند افرادی دلسوز، فهیم، توانا، با تدبیر، فعالو دارای ایده است و در صورت عدم احراز این شایستگی‌ها، قطعاً افراد توانمندتر جایگزین خواهند شد.

رشیدیان همچنین «اخلاق‌مداری»در میان مدیران را یکی از فاکتورهای حیاتی برشمرد و تاکید کرد مدیران باید به عنوان بازوی سازمان در راستای خدمت‌رسانی شایسته و اقناع فکری و روحی زائران عمل کنند.

رئیس سازمان حج وزیارت با تبیین نگاه معنوی به این مسئولیت، اظهار داشت: عملیات حج تمتع برای عوامل اجرایی و نیروهای ستادی، یک حرکت برآمده از روح و قلب انسان است و نباید هرگز به مثابه یک شغل معمولی یا کار اداریِ صرف به آن نگریسته شود؛ بنابراین عشق به خدمت باید سرلوحه تمام برنامه‌ها قرار گیرد.

وی در ادامه این نشست، پس از استماع گزارش بخش‌های مختلف، از تمامی کسانی که در حوزه ایام تشریق واقدامات اجرایی در ستاد مکه تلاش شبانه‌روزی داشته‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.