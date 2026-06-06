خدمات حج تا بازگشت آخرین حاجی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، در همایش مدیران مجموعههای حج با اشاره به ادامه روند خدمترسانی به زائران تا ۲۴ خرداد، اظهار داشت: حج تا زمانی که همه زائران به کشور بازنگردند پایان نیافته و نباید در مسیر خدمت دچار روزمرگی شویم.
وی با تشبیه کاروانهای حج به یک خانواده، افزود: مدیران مجموعهها و کاروانها باید نقش پدر یک خانواده را ایفا کنند و اجازه ندهند هیچ زائری در مسیر سفر معنوی خود با دغدغه مواجه شود.
رشیدیان با تأکید بر جایگاه معنوی خدمت به ضیوفالرحمن، گفت: افتخار انبیا و اولیا الهی خدمت به زائران خانه خدا بوده و فعالان حوزه حج و زیارت نیز باید این مسئولیت را فرصتی ارزشمند برای خدمت به دین و ارزشهای الهی بدانند. اگر خدمترسانی صرفاً به یک شغل تبدیل شود، از هدف اصلی فاصله گرفتهایم؛ چرا که خدمت به زائران نیازمند عشق، انگیزه و احساس مسئولیت است.
رئیس سازمان حج و زیارت رضایتمندی زائران را حاصل یک زنجیره بههمپیوسته از خدمات دانست و تصریح کرد: از زمان ثبتنام تا بازگشت زائران به کشور، همه عوامل اجرایی، مدیران کاروانها، مدیران مجموعهها و بخشهای مختلف در ایجاد یا کاهش رضایت زائران نقش دارند. رفتار، گفتار و نحوه پاسخگویی به زائران در سفر حج از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رشیدیان با اشاره به ضرورت همافزایی میان بخشهای مختلف اجرایی خاطرنشان کرد: همه ارکان اجرایی حج یک مجموعه واحد و به هم پیوسته هستند و موفقیت در ارائه خدمات مطلوب زمانی حاصل میشود که همه اعضای این زنجیره نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی، کاهش دغدغههای زائران و پاسخگویی منطقی و مناسب به مطالبات آنان را از مهمترین وظایف مدیران برشمرد و گفت: هدف نهایی همه خدمات اجرایی، فرهنگی و رفاهی این است که زائران با آسودگی خاطر بتوانند از ظرفیتهای معنوی، فرهنگی و تربیتی حج بهرهمند شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین بر اهمیت آموزش و تبیین شرایط اجرایی به زائران تأکید کرد و افزود: هرچه آموزشها دقیقتر و آگاهی زائران بیشتر باشد، مشکلات کاهش یافته و رضایتمندی افزایش خواهد یافت.
وی نقش مدیران مجموعهها را در حوزه اسکان و خدمات هتل مهم دانست و گفت: مدیران، وکلای زائران هستند و باید با پیگیری مستمر، خدمات مورد نیاز آنان را بهموقع و به اندازه دریافت کنند.
رشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار جمعآوری و انعکاس نقاط قوت، ضعف و پیشنهادهای اجرایی حج امسال شد و گفت: وزارت حج عربستان نیز خواستار دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای کشورهای اسلامی شده است؛ از اینرو ضروریست همه آسیبها، نقاط ضعف و ایدههای اصلاحی، چه در حوزه داخلی و چه در بخشهای مرتبط با طرف کشور میزبان ، بهصورت دقیق احصا و ارائه شود
در این همایش، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی مستمر خدمات حج اظهار کرد: باید با نگاه خلاقانه و کارشناسی، موضوعات مختلف حج را بررسی کنیم و برای ارتقای کیفیت خدمات، کارگروههای تخصصی آسیبشناسی تشکیل دهیم. این روند در سازمان حج و زیارت نیز آغاز شده و کارگروههای مربوطه در حال شکلگیری هستند.
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