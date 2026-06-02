به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، عمادالدین فاطمی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با اشاره به روند فعالیت سکوی ملی هوش مصنوعی در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: تا پیش از بروز آسیب به زیرساخت‌های سخت‌افزاری، این سکو به صورت عملیاتی در حال ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان، پروژه‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور بود و مجموعه‌ای از خدمات پردازشی و هوش مصنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌داد.

وی افزود: تمامی واحدهای پردازشی و تجهیزات پردازش گرافیکی (GPU) سکو در حال ارائه خدمت بودند و حجم قابل توجهی از بار پردازشی پروژه‌های مختلف را پوشش می‌دادند، اما در پی حملات اخیر دشمن آمریکایی-صهیونی، بخش سخت‌افزاری زیرساخت دچار آسیب و از ظرفیت عملیاتی خارج شد.

فاطمی‌زاده با تأکید بر این‌که بخش نرم‌افزاری سکوی ملی هوش مصنوعی از این آسیب‌ها مصون مانده است، گفت: خوشبختانه هسته اصلی سکو، پلتفرم توسعه‌یافته و زیرساخت‌های نرم‌افزاری که نسخه نخست آن تقریباً نهایی شده بود، به دلیل وجود چند نسخه پشتیبان هیچ‌گونه آسیبی ندید. تمهیدات لازم برای حفظ داده‌ها و پایداری سامانه از قبل پیش‌بینی شده بود و به همین دلیل در حوزه نرم‌افزار با مشکل خاصی مواجه نشدیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمرکز اصلی بر بازیابی ظرفیت‌های پردازشی و بازگرداندن خدمات است. بر همین اساس، راهبرد جدیدی برای بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی در حوزه ارائه خدمات پردازشی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته است.

راه‌اندازی مجدد سکوی هوش مصنوعی با معماری جدید

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با بیان این‌که هسته نرم‌افزاری سکو در روزهای آینده مجدداً راه‌اندازی می‌شود، تصریح کرد: طی چند روز آینده هسته نرم‌افزاری سکو فعال خواهد شد، اما در گام‌های ابتدایی، خدمات به تدریج برای پروژه‌هایی که پیش‌تر بر بستر سکو فعال بودند برقرار می‌شود و سپس سایر کاربران به این چرخه بازخواهند گشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی بازگرداندن شرایط به سطح پیش از آسیب‌های اخیر است، اما این بار با معماری متفاوت، نگاه جدید و طراحی مقاوم‌تر. شرایط جدید کشور ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های حیاتی حوزه فناوری با رویکردهای تازه و مبتنی بر تاب‌آوری بیش‌تر توسعه یابند.