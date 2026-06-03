خطرات ناشی از ذرات دود آتش سوزی برای سلامت افراد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، پژوهشگران گزارش می دهند که نمونه های دود آزمایش شده در طول آتش سوزی های لس آنجلس در سال ۲۰۲۵ حاوی سطوح بالایی از فلزات سمی، ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای، ترکیبات آلی فرار و مواد شیمیایی دائمی PFAS بود.

بسیاری از این ترکیبات سمی هستند و باعث سرطان می شوند و به سایر مشکلات سلامتی کمک می کنند.

«خوزه گیلرمو سدنو لارنت»، استادیار دانشکده بهداشت عمومی راتگرز در نیوجرسی و محقق ارشد این مطالعه، گفت: «در آتش سوزی جنگلی-شهری، نه تنها درختان می سوزند، بلکه ماشین ها، باتری ها، سیم کشی ها، فلزات، پلاستیک ها و مصالح ساختمانی هم می سوزند.»

لارنت با همکارانش برای جمع‌آوری نمونه‌های هوا و خاکستر در خانه‌ای در پاسادنا، کمی بیش از دو مایلی جنوب غربی یکی از آتش‌سوزی‌های جنگلی، بین ۱۶ و ۲۲ ژانویه، کار کرد.

تیم سپس نمونه ها را تجزیه و تحلیل کردند و سعی کردند مواد شیمیایی موجود در دوده و خاکستر را تجزیه کنند.

به طور معمول، کارشناسان بهداشت محیط و تنظیم کننده ها، ذرات آلودگی هوا که قطر کمتر از ۲.۵ میکرون دارند، بررسی می کنند. در مقایسه، عرض یک موی انسان ۵۰ تا ۷۰ میکرون است.

اما این محققان ذرات بسیار ریز را بررسی کردند که کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر بودند – و یک میکرون برابر با ۱۰۰۰ نانومتر است.

محققان دریافتند که این ذرات بسیار ریز ۴۰ درصد از کل جرم نمونه ها را تشکیل می دهند.

فلزات سمی موجود در هوا ۳۰ برابر سطح طبیعی و تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی بود که فقط درختان و گیاهان را می‌سوزاند.

هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAH) تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از سطح نرمال بودند. این موارد شامل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن‌ها بود که ۴.۸ تا ۱۳ برابر بیشتر از سطوح پس‌زمینه شهری بودند.

به گفته محققان دانشگاه ایالتی اورگن، مواد شیمیایی PAH با سرطان، آسم و آسیب به سیستم ایمنی و تولید مثل مرتبط است.

به گفته محققان، نمونه ها همچنین PFAS و سایر مواد شیمیایی را نشان دادند که با ذرات حاصل از پوشش گیاهی سوخته ترکیب شده اند.

به گفته محققان، بدتر از آن، این ذرات آلوده خطر مضاعفی را ایجاد می‌کنند – اول زمانی که در هوا منتقل می‌شوند و دوباره زمانی که در طول پاکسازی مختل می‌شوند. تلاش برای جمع آوری قطعات پس از آتش سوزی ویرانگر ممکن است منجر به انتشار سموم در هوا، خاک، آب یا داخل خانه شود.