سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات پرونده سرقت سریالی از یک واحد صنعتی اظهار کرد: در پی وصول گزارشهای مستند مبنی بر مفقود شدن حجم قابلتوجهی از مواد اولیه و اموال تولیدی در یکی از کارخانههای معتبر شهرستان، پروندهای با موضوع سرقت کلان در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با اشاره به پیچیدگیهای اولیه این پرونده افزود: با توجه به عدم مشاهده آثار شکستگی یا ورود به زور، فرضیه «سرقت داخلی» تقویت شد. تیم عملیاتی پلیس با بهرهگیری از اقدامات تخصصی، پایشهای میدانی و رصد اطلاعاتی، متوجه ترددها و رفتارهای مشکوک یکی از نگهبانان این مجموعه شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه تصریح کرد: پس از جمعآوری مستندات کافی و هماهنگی با مقام قضائی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. وی که ابتدا منکر هرگونه جرمی بود، در مواجهه با ادله متقن پلیس و نتایج بررسیهای فنی، ناچار به اعتراف شد.
سرهنگ بدیعیان درباره ابعاد این سرقت گفت: تحقیقات تکمیلی نشان داد که این فرد با سوءاستفاده از اعتماد مدیریت و موقعیت شغلی خود، طی دو سال گذشته به صورت مرحلهای و خرد، اقدام به خارج کردن مقادیر قابلتوجهی «مس» از خط تولید و انبار کارخانه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی مسهای مسروقه در این بازه زمانی دو ساله را بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه با تاکید بر ضرورت ارتقای نظارتهای داخلی در واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده و بازسازی صحنههای سرقت، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی، به مراجع قضائی تحویل داده شد.
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