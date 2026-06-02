جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس؛ تاکید بر حمایت قاطع ایران از لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز این کمیسیون گفت: جلسه کمیسیون با حضور اعضای کمیسیون، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، مدیرکل غرب آسیای وزارت امور خارجه، مسئولان حوزه خارجی وزارت اطلاعات و همچنین جلال‌زاده معاون امور مجلس، کنسولی و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه برگزار شد.

ارائه گزارش وزارت امور خارجه درباره تحولات منطقه و لبنان

وی افزود: در این جلسه، معاون سیاسی وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه و اقدامات دستگاه دیپلماسی، به‌ویژه در زمینه برقراری امنیت و آتش‌بس در لبنان ارائه کرد. وی تأکید داشت که از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، لبنان باید در هر توافقی مدنظر قرار گیرد و این کشور بخش جدایی‌ناپذیر آتش‌بس محسوب می‌شود. همچنین تأکید کرد که لبنان باید در توافق نهایی مورد توجه قرار گیرد و باید مخاصمات به‌ویژه در این کشور پایان یابد.

گزارش‌های میدانی از وضعیت لبنان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: مدیرکل غرب آسیا نیز گزارشی از آخرین تحولات میدانی در لبنان ارائه کرد. مسئولان وزارت اطلاعات نیز آخرین وضعیت امنیتی این کشور را تشریح کردند. همچنین عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گزارشی از وضعیت منطقه و به‌ویژه تحولات مربوط به حزب‌الله ارائه داد.

تأکید اعضای کمیسیون بر حمایت از لبنان

رضایی تصریح کرد: اعضای کمیسیون در این نشست بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلامی، به‌ویژه در لبنان، تأکید کردند. همچنین یادآوری شد که جمهوری اسلامی ایران حمایت و دفاع همه‌جانبه حزب‌الله از ملت ایران را به‌ویژه در دوران جنگ ۴۰ روزه فراموش نخواهد کرد و همچنان با تمام ظرفیت و تمام قد در کنار مردم لبنان و حزب‌الله ایستاده است.

درخواست برخورد قاطع با رژیم صهیونیستی

وی افزود: اعضای کمیسیون همچنین بر لزوم برخورد قاطع و سخت با جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان تأکید کرده و خواستار استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای کمک به مقاومت شدند. همچنین بر ضرورت هم‌افزایی برای تقویت محور مقاومت در داخل و در میان اضلاع جبهه مقاومت تأکید شد.

گزارش نایب‌رئیس مجلس از عملکرد نظارتی مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در ادامه این جلسه، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس نیز ضمن تقدیر از عملکرد کمیسیون امنیت ملی در پیگیری مستمر مسائل از ابتدای جنگ تاکنون، اعلام کرد مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۵۰ جلسه نظارتی برگزار کرده و چهار جلسه نیز به‌صورت وبیناری تشکیل داده است.

تأکید بر قانون اقدام راهبردی درباره تنگه هرمز

رضایی ادامه داد: نایب‌رئیس مجلس همچنین بر بررسی و تصویب طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در صحن علنی مجلس و قانونی شدن آن تأکید کرد.