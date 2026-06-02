انبار بزرگ احتکار مواد شوینده در بروجرد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین خادمی در سخنانی، اظهار داشت: در جریان گشت مشترک بازرسی با حضور پلیس و نهادهای نظارتی، انبار بزرگ مواد شوینده به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال که با قیمت‌های سال گذشته در انبار ذخیره شده بود، کشف و توقیف شد.

وی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های بازرسی و نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی همکاری بازرسان دستگاه‌های نظارتی، تیم گشت مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد، عملیات بازرسی گسترده‌ای را در سطح شهر انجام داد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد، افزود: در جریان این عملیات، موفق به شناسایی و توقیف یک انبار بزرگ مواد شوینده که کالاهای موجود در آن به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

خادمی، عنوان کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد که این انبار، باهدف احتکار و سوءاستفاده از نوسانات بازار، حجم عظیمی از مواد شوینده را با قیمت‌های سال گذشته ذخیره کرده بود تا با قیمت‌های روز در بازار عرضه کند.

وی گفت: این اقدام غیرقانونی که باهدف ایجاد کاذب در بازار و افزایش قیمت‌ها توسط احتکارکنندگان انجام شده بود، با رصد دقیق نیروهای نظارتی و پلیس آگاهی، متوقف شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد، عنوان کرد: در حال حاضر پرونده این پرونده در جریان است و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان و بازگرداندن کالاهای مذکور به چرخه سلامت بازار در حال انجام است.