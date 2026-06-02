رئیس مرکز بهداشت بوشهر: مرکز پایش سلامت عسلویه ۹۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین دارابی ظهر سه شنبه در نشست تخصصی که با هدف بررسی چالشهای بهداشتی و زیستمحیطی شهرستان عسلویه برگزار شد ضمن ارزیابی آخرین وضعیت طرحهای زیرساختی و صیانتی منطقه و تبیین جایگاه استراتژیک عسلویه در چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: مجاورت نزدیک کانونهای جمعیتی با حریم صنایع سنگین، مأموریت ویژهای برای نظام سلامت تعریف کرده است. از این رو پایش مستمر شاخصهای سلامت و انجام مراقبتهای بهداشتی فعال بهعنوان اولویت اول و راهبردی معاونت بهداشت دنبال میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی مطلوب پروژههای عمرانی بهداشتی در این منطقه افزود: در راستای اجرای مصوبات هیئت دولت و با هدف ایجاد بستر پایش علمی سلامت عمومی، ساخت و تجهیز مرکز پایش سلامت ساکنان عسلویه با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پایشهای مستمر میدانی، این پروژه هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در مرحله نهایی عملیات ساختمانی است که با بهرهبرداری آن، شاهد ارتقای سطح کیفی خدمات بهداشتی در شهرستان عسلویه و رضایتمندی مردم شریف منطقه خواهیم بود.
شکراله فرخی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز بیان داشت: با بهرهبرداری از این مرکز در آیندهای نزدیک و توانمندی نظام سلامت در شناسایی زودهنگام مخاطرات محیطی، بستر مناسب جهت حضور و انجام مطالعات و پروژههای بزرگ مرتبط با سلامت مردم فراهم خواهد شد.
در ادامه این نشست، پیرامون پروتکلهای فنی تجهیز تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی و همچنین چگونگی فعالیت عملیاتی این مرکز، با همفکری معاونت تحقیقات و فناوری و کارشناسان ذیربط، تبادلنظر تخصصی صورت گرفت تا این مرکز به عنوان یک واحد الگو در رصد مؤلفههای سلامت محیطی فعالیت کند.
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