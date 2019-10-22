به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی عصر سه‌شنبه در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی عسلویه اظهار داشت: در عسلویه شاهد توسعه زیرساخت‌های صنعتی و عمرانی هستیم و به عنوان قطب اقتصاد و انرژی کشور شناخته می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به نیازها و مطالبات مردم عسلویه خاطرنشان کرد: صنایع باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال مردم شهرستان عسلویه پایبند باشند و در این راستا وظیفه خود را عمل کنند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: از صنایع می‌خواهیم که پیوست سلامت داشته باشند و هیچ صنتعی بدون پیوست سلامت حق استقرار را ندارد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در شهرستان عسلویه، اضافه کرد: نگاه ویژه‌ای به بهبود وضعیت سلامت در شهرستان عسلویه داریم و در این راستا از همه ظرفیت ها برای رفع مشکلات مردم استفاده می‌کنیم.

معاون وزیر بهداشت در سفر یک‌روزه به استان بوشهر از مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی عسلویه بازدید کرد و نحوه مراقبت بهداشتی کودکان و مادران، میزان پوشش خدمات بهداشتی و ثبت اطلاعات در سامانه سیب، واحد بهداشت روان و تغذیه و برنامه واکسیناسیون اطفال را مورد ارزیابی قرار داد.

سفر معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدیران ستادی معاونت بهداشت وزارت بهداشت در راستای شناسایی و رفع مشکلات نیز ارتقای سطح خدمات ارایه شده از طریق پایش برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در منطقه عسلویه انجام شده است.