به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار محسن حاجیمیرزایی رییس دفتر رییس جمهور، با اشاره به شرایط کشور، حفظ وحدت و همبستگی ملی را مهمترین نیاز امروز جامعه عنوان کرد و گفت: همه افراد و جریانها باید از هرگونه سخن یا اقدامی که زمینهساز اختلاف و تفرقه در جامعه میشود پرهیز کنند.
وی افزود: در شرایط کنونی، انسجام ملی مهمترین سرمایه کشور است و همه باید برای تقویت آن تلاش کنند و مردم ایران در مقاطع مختلف از جمله دوران جنگ و عرصههای گوناگون، حمایت و همراهی خود را با نظام اسلامی به اثبات رساندهاند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
این مرجع تقلید با اشاره به جایگاه سیاستهای کلان نظام اظهار کرد: مسیرهای اصلی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم میشود و مسئولان موظف هستند در چارچوب این سیاستها حرکت کرده و وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
آیتالله نوری همدانی همچنین بر ضرورت حفظ عزت و اقتدار کشور در عرصههای مختلف تأکید کرد و گفت: صیانت از منافع ملی و حفظ شأن و جایگاه ملت ایران باید همواره مورد توجه مسئولان قرار داشته باشد.
امروز باید از هر اقدامی که موجب اختلاف شود پرهیز کرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات اشاره کرد و افزود: نسبت به آمریکا بیاعتماد هستیم اما به فرزندان کشور که مسئولیت مذاکرات را برعهده دارند اعتماد داریم.
این مرجع تقلید ادامه داد: در این مسیر باید اصول عزت، حکمت و مصلحت مورد توجه قرار گیرد و خطوط و چارچوبهایی که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده است با دقت و حساسیت کامل رعایت شود.
وی تصریح کرد: در برابر هرگونه زیادهخواهی و تجاوز دشمن نیز باید پاسخ مناسب و مقتدرانه داده شود تا عزت و استقلال کشور حفظ گردد.
آیتالله نوری همدانی خاطرنشان کرد: منافع ملت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران باید محور تمامی تصمیمگیریها و اقدامات در عرصه سیاست خارجی باشد.
بخشی از مشکلات معیشتی با مدیریت و نظارت قابل رفع است
این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به دغدغههای اقتصادی مردم، گرانی و مشکلات معیشتی را از مهمترین مسائل جامعه دانست و گفت: فشار ناشی از افزایش قیمتها زندگی بسیاری از خانوادهها را تحت تأثیر قرار داده است و مسئولان باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند.
وی افزود: هرچند کشور با شرایط خاص و دشواریهایی مواجه است اما بخشی از مشکلات موجود از طریق مدیریت صحیح، برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر قابل کنترل و حل است.
آیتالله نوری همدانی با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی، نظارت کافی بر قیمتها و روند بازار مشاهده نمیشود و این مسئله موجب نارضایتی و مشکلاتی برای مردم شده است.
وی تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات معیشتی جامعه و کنترل بازار باید در صدر اولویتهای مسئولان قرار گیرد تا فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
مسئولان برای کاهش مشکلات مستأجران تدبیر کنند
این مرجع تقلید همچنین با اشاره به آغاز فصل جابهجایی و نقل و انتقالات مسکن گفت: در شرایط کنونی لازم است مسئولان برای حل مشکلات مستأجران برنامهریزی و تدابیر مناسبی اتخاذ کنند.
وی افزود: افزایش هزینههای مسکن و اجارهبها فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده است و انتظار میرود دستگاههای مسئول با اتخاذ راهکارهای لازم از مشکلات این قشر بکاهند.
آیتالله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاشهای دولت در مدیریت شرایط کشور قدردانی کرد و گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اقدامات انجامشده موجب شد کمبودی در حوزه کالاهای اساسی ایجاد نشود و مردم در این زمینه با مشکلات جدی مواجه نشوند.
وی ادامه داد: تلاشهای رئیسجمهور و اعضای دولت برای رفع کاستیها و حل مسائل کشور قابل تقدیر است و خدمترسانی به مردم باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در دوران جنگ قابل تقدیر است
این مرجع تقلید با اشاره به عملکرد دولت در تأمین نیازهای عمومی جامعه اظهار کرد: مدیریت مناسب در حوزه تأمین کالاهای اساسی موجب شد کشور در دوره جنگ تحمیلی اخیر با چالشهای گسترده در این بخش مواجه نشود و نیازهای عمومی مردم تأمین گردد.
وی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه قم در جهان اسلام گفت: این شهر به دلیل برخورداری از ظرفیتهای علمی، دینی و حوزوی، همواره مورد توجه مسلمانان و اندیشمندان کشورهای مختلف بوده است.
آیتالله نوری همدانی افزود: قم به واسطه حضور زائران و شخصیتهای علمی و دینی از نقاط مختلف جهان، نیازمند توجه ویژه مسئولان است و باید امکانات و زیرساختهای آن متناسب با این جایگاه توسعه یابد.
وی همچنین از اقدامات و تلاشهای استاندار قم در حوزههای مختلف قدردانی کرد و گفت: فعالیتها و برنامههای انجامشده برای توسعه و پیشرفت استان قابل تقدیر است و امید میرود این روند با قوت ادامه یابد.
آیت الله نوری همدانی:
خطوط ترسیمشده رهبر انقلاب در مذاکرات رعایت شود/ انتقاد از گرانیها
قم- مرجع تقلید شیعیان رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را از اولویتهای اصلی مسئولان دانست و با اشاره به روند مذاکرات، بر رعایت دقیق خطوط ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار محسن حاجیمیرزایی رییس دفتر رییس جمهور، با اشاره به شرایط کشور، حفظ وحدت و همبستگی ملی را مهمترین نیاز امروز جامعه عنوان کرد و گفت: همه افراد و جریانها باید از هرگونه سخن یا اقدامی که زمینهساز اختلاف و تفرقه در جامعه میشود پرهیز کنند.
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