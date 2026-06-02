به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم «جواد مختاررضایی» ؛ معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری در سکوهای آگهی‌محور اعلام کرد: بستر «دیوار» در کانون حدود ۶۰ درصد کلاهبرداری‌های سایبری کشور قرار دارد و بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها با شگرد دریافت بیعانه از شهروندان انجام می‌شود.

وی با اشاره به روش‌های رایج مجرمان سایبری گفت: کلاهبرداران با درج آگهی‌های فریبنده و ارائه قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار، تلاش می‌کنند اعتماد خریدار را جلب کنند و سپس با ایجاد حس فوریت و فشار روانی از طریق عباراتی مانند «فروش فوری»، «رزرو کالا» یا «مشتری زیاد»، از قربانی درخواست واریز وجه به عنوان بیعانه می‌کنند.

مختاررضایی افزود: این شیوه کلاهبرداری عمدتاً در آگهی‌های مرتبط با خودرو و لوازم خانگی دیده می‌شود؛ به‌ویژه در اقلام پرمتقاضی مانند مبلمان، یخچال و سایر کالاهای مشابه که به دلیل قیمت بالا، پرداخت‌های مرحله‌ای یا «رزرو» در آن‌ها بیشتر بهانه‌سازی می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: در بسیاری از موارد، پس از واریز بیعانه، نه‌تنها کالایی تحویل نمی‌شود، بلکه مجرم با قطع ارتباط، مسدود کردن راه‌های تماس یا حذف آگهی، از دسترس خارج می‌شود. وی خاطرنشان کرد شهروندان باید بدانند پرداخت بیعانه پیش از رؤیت و تحویل حضوری کالا یکی از مهم‌ترین عوامل گرفتار شدن در دام این کلاهبرداری‌هاست.

مختاررضایی با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه گفت: شهروندان از پرداخت هرگونه بیعانه یا وجه پیش از مشاهده و بررسی حضوری کالا خودداری کنند، نسبت به قیمت‌های غیرمنطقی و پایین‌تر از بازار حساس باشند، مکالمات و هماهنگی‌ها را در بستر رسمی گفت‌وگوی پلتفرم انجام دهند و از انتقال گفتگو به پیام‌رسان‌های متفرقه پرهیز کنند. وی همچنین هشدار داد ارسال مدارک هویتی و بانکی برای افراد ناشناس می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های بعدی را فراهم کند و باید جدی گرفته شود.

مختاررضایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز امداد و فوریت‌های سایبری (۰۹۶۳۸۰) یا سایت policefata.ir گزارش دهند.