صدور ۵۵۴ فقره جریمه ۴۵۲ میلیاردی برای واحدهای صنفی متخلف ری در جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سبزعلی،بعد از ظهر سه‌شنبه، با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی به ویژه نانوایی‌ها در دوران جنگ تحمیلی اظهار داشت: از ابتدای جنگ تاکنون، یک هزار و ۴۸۵ واحد نانوایی توسط بازرسی اتاق اصناف و گشت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی و بسیج مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که در این میان، ۵۵۴ فقره برگه جریمه به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان (۴۵۲ میلیارد ریال) صادر شده است.

وی با بیان اینکه گزارش‌های تحلیلی عملکرد اصناف به ستاد تنظیم بازار استان ارسال می‌شود، افزود: این گزارش‌ها شامل علل گرانی‌ها، مشکلات و دلایل صدور جریمه‌هاست تا بتوانیم ضمن اصلاح قیمت‌ها، از کم‌فروشی، گران‌فروشی و فروش اجباری جلوگیری کنیم.

رئیس اتاق اصناف ری از الزام نانوایی‌ها به نصب نرخ‌نامه‌های مصوب در معرض دید عموم خبر داد و گفت: شهروندان باید از قیمت مصوب مطلع باشند. وی در پاسخ به دغدغه‌های مردمی درباره وزن چانه نان تصریح کرد: وزن چانه نان لواش ۱۳۰ گرم است، اما افت وزن ناشی از خشک شدن نان طبیعی بوده و اولویت ما تأمین خواسته‌های مردم و جلوگیری از تخلفات است.

سبزعلی تأکید کرد: بخش عمده‌ای از بازدیدها و گزارش‌های تخلف بر اساس شکایات مردمی صورت گرفته و در صورت دریافت گزارش، بلافاصله بازرسان اعزام شده و با متخلفان برخورد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری همچنین از پیگیری برای دریافت وام‌های حمایتی از بنیاد برکت و بنیاد علوی خبر داد و گفت: در مجموع ۳۰ واحد صنفی در جنگ آسیب دیده‌اند که از این تعداد، هشت واحد موفق به تکمیل ثبت‌نام وام از بنیاد برکت شده‌اند و پیگیری‌ها برای جذب تسهیلات از بنیاد علوی ادامه دارد.

سبزعلی با اشاره به خسارات وارده به واحدهایی نظیر بازارچه عفاف و حجاب اظهار داشت: جلسات هفتگی با نماینده بنیاد برکت برای مشخص شدن میزان آسیب‌دیدگی‌ها و پیگیری دغدغه‌های واحدهای صنفی برگزار می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری نهادهای حمایتی، واحدهای آسیب‌دیده بتوانند با دریافت تسهیلات، فعالیت خود را از سر گرفته و چرخ اقتصاد منطقه را به گردش درآورند.